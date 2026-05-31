Um homem de 35 anos foi internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande (MS) após ter a casa invadida e ser vítima de uma sequência de agressões na tarde de terça-feira (26). Segundo a polícia, ele sofreu ferimentos provocados por objeto perfurante e uma parada cardiorrespiratória após receber aplicações forçadas de insulina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo hospital após a entrada da vítima na unidade de saúde. O homem apresentava um corte profundo no lado direito do abdômen e quadro crítico.

Posteriormente, testemunhas relataram à polícia que um grupo invadiu a residência da vítima, no Bairro Parque dos Novos Estados, onde ocorreram agressões físicas, um ataque com arma branca e a aplicação de diversas doses de insulina sem consentimento.