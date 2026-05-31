31 de maio de 2026
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EM CASA

Personal é espancado e recebe insulina à força em invasão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Paulo Francis/Arquivo via CG News
O homem apresentava um corte profundo no lado direito do abdômen e quadro crítico.
O homem apresentava um corte profundo no lado direito do abdômen e quadro crítico.

Um homem de 35 anos foi internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande (MS) após ter a casa invadida e ser vítima de uma sequência de agressões na tarde de terça-feira (26). Segundo a polícia, ele sofreu ferimentos provocados por objeto perfurante e uma parada cardiorrespiratória após receber aplicações forçadas de insulina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo hospital após a entrada da vítima na unidade de saúde. O homem apresentava um corte profundo no lado direito do abdômen e quadro crítico.

Posteriormente, testemunhas relataram à polícia que um grupo invadiu a residência da vítima, no Bairro Parque dos Novos Estados, onde ocorreram agressões físicas, um ataque com arma branca e a aplicação de diversas doses de insulina sem consentimento.

Ainda conforme os relatos, socorristas do Corpo de Bombeiros foram informados sobre o uso da substância durante o atendimento. A suspeita é de que a aplicação tenha provocado um choque glicêmico, seguido da parada cardíaca.

A autoria e a motivação do crime ainda não foram divulgadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A vítima ficou conhecida em 2021 após ser baleada no rosto por um policial rodoviário federal em um motel de Campo Grande. O agente foi encontrado morto dois dias depois, e a investigação concluiu, em 2023, que ele tirou a própria vida.

Com informações do Campo Grande News.

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