Um homem de 35 anos foi internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande (MS) após ter a casa invadida e ser vítima de uma sequência de agressões na tarde de terça-feira (26). Segundo a polícia, ele sofreu ferimentos provocados por objeto perfurante e uma parada cardiorrespiratória após receber aplicações forçadas de insulina.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo hospital após a entrada da vítima na unidade de saúde. O homem apresentava um corte profundo no lado direito do abdômen e quadro crítico.
Posteriormente, testemunhas relataram à polícia que um grupo invadiu a residência da vítima, no Bairro Parque dos Novos Estados, onde ocorreram agressões físicas, um ataque com arma branca e a aplicação de diversas doses de insulina sem consentimento.
Ainda conforme os relatos, socorristas do Corpo de Bombeiros foram informados sobre o uso da substância durante o atendimento. A suspeita é de que a aplicação tenha provocado um choque glicêmico, seguido da parada cardíaca.
A autoria e a motivação do crime ainda não foram divulgadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
A vítima ficou conhecida em 2021 após ser baleada no rosto por um policial rodoviário federal em um motel de Campo Grande. O agente foi encontrado morto dois dias depois, e a investigação concluiu, em 2023, que ele tirou a própria vida.
Com informações do Campo Grande News.