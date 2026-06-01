O Rio de Janeiro investiga um caso suspeito de ebola. O paciente está em isolamento no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), unidade de referência para doenças infecciosas no Rio de Janeiro.

Ele viajou de Guarulhos (Grande São Paulo) ao Rio de ônibus, assim que desembarcou no Brasil, dia 22 de maio, num voo de Joanesburgo, África do Sul. A informação é do Ministério da Saúde.

Quando chegou ao Rio, o homem, que é proveniente de Uganda, ficou hospedado no bairro de Vila Isabel. Outras cinco pessoas residentes no mesmo local estão sendo monitoradas e permanecem assintomáticas.