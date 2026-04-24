Campinas recebe, entre os dias 24 de abril e 22 de maio, uma estrutura itinerante voltada ao atendimento especializado feminino. A iniciativa integra o programa Ministério da Saúde, por meio do projeto “Agora Tem Especialistas”, e deve beneficiar cerca de 1.600 mulheres que já aguardam atendimento pelo SUS municipal.

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A Unidade Móvel de Saúde da Mulher ficará instalada no Centro de Referência e Diagnóstico em Oncologia, na região do Parque Itália. No local, serão realizados exames e consultas fundamentais para diagnóstico precoce de doenças, especialmente câncer de mama e de colo do útero.

Entre os serviços disponíveis estão mamografia, ultrassonografias, colposcopia, biópsias e consultas com especialistas em ginecologia e mastologia, além de procedimentos como cirurgia de alta frequência.