20 de maio de 2026
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NOVA PANDEMIA?

Surto letal de ebola pode chegar ao Brasil? Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Badru Katumba/AFP
OMS elevou alerta internacional após avanço do surto de ebola na África, que já soma centenas de casos suspeitos.
OMS elevou alerta internacional após avanço do surto de ebola na África, que já soma centenas de casos suspeitos.

O avanço do surto de ebola na África colocou o mundo em alerta após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar emergência de saúde pública de importância internacional, o nível mais alto de atenção da entidade. A doença já soma mais de 500 casos e cerca de 130 mortes suspeitas entre a República Democrática do Congo (RDC) e Uganda.

Apesar da preocupação global, especialistas afirmam que o risco de o Brasil enfrentar um surto semelhante é considerado baixo. Isso porque o vírus não possui transmissão aérea, o que reduz significativamente sua capacidade de espalhamento em comparação com doenças respiratórias, como a Covid-19.

Ainda assim, autoridades sanitárias acompanham o cenário de perto diante do aumento de casos e da circulação da variante Bundibugyo, uma cepa do ebola que ainda não possui vacinas ou terapias específicas disponíveis.

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O que torna o surto tão preocupante?

A decisão da OMS levou em consideração fatores como a rápida disseminação do vírus, o elevado número de mortes e a presença da doença em grandes cidades da RDC. Outro ponto de atenção é o registro de infecções entre profissionais da saúde, indicando transmissão dentro dos serviços médicos.

Além disso, a região afetada enfrenta desafios estruturais e conflitos armados, o que dificulta o acesso das equipes de saúde, atrasa diagnósticos e prejudica ações de contenção do vírus.

Especialistas também observam com preocupação a intensa circulação de pessoas entre áreas afetadas da RDC e Uganda, aumentando o risco de novos focos regionais.

Brasil monitora cenário e reforça vigilância

Embora um caso importado não seja impossível em um mundo globalizado, infectologistas destacam que as chances de transmissão em larga escala no Brasil seguem remotas.

A principal recomendação é manter os sistemas de vigilância epidemiológica preparados para identificar rapidamente possíveis casos suspeitos em viajantes vindos das regiões afetadas. Medidas como isolamento, exames laboratoriais e rastreamento de contatos são consideradas essenciais para impedir qualquer avanço da doença.

A avaliação de especialistas é de que a experiência acumulada em surtos anteriores mostra que ações rápidas de saúde pública são eficazes para conter a disseminação internacional do ebola.

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