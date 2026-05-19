O avanço do surto de ebola na África colocou o mundo em alerta após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar emergência de saúde pública de importância internacional, o nível mais alto de atenção da entidade. A doença já soma mais de 500 casos e cerca de 130 mortes suspeitas entre a República Democrática do Congo (RDC) e Uganda.
Apesar da preocupação global, especialistas afirmam que o risco de o Brasil enfrentar um surto semelhante é considerado baixo. Isso porque o vírus não possui transmissão aérea, o que reduz significativamente sua capacidade de espalhamento em comparação com doenças respiratórias, como a Covid-19.
Ainda assim, autoridades sanitárias acompanham o cenário de perto diante do aumento de casos e da circulação da variante Bundibugyo, uma cepa do ebola que ainda não possui vacinas ou terapias específicas disponíveis.
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O que torna o surto tão preocupante?
A decisão da OMS levou em consideração fatores como a rápida disseminação do vírus, o elevado número de mortes e a presença da doença em grandes cidades da RDC. Outro ponto de atenção é o registro de infecções entre profissionais da saúde, indicando transmissão dentro dos serviços médicos.
Além disso, a região afetada enfrenta desafios estruturais e conflitos armados, o que dificulta o acesso das equipes de saúde, atrasa diagnósticos e prejudica ações de contenção do vírus.
Especialistas também observam com preocupação a intensa circulação de pessoas entre áreas afetadas da RDC e Uganda, aumentando o risco de novos focos regionais.
Brasil monitora cenário e reforça vigilância
Embora um caso importado não seja impossível em um mundo globalizado, infectologistas destacam que as chances de transmissão em larga escala no Brasil seguem remotas.
A principal recomendação é manter os sistemas de vigilância epidemiológica preparados para identificar rapidamente possíveis casos suspeitos em viajantes vindos das regiões afetadas. Medidas como isolamento, exames laboratoriais e rastreamento de contatos são consideradas essenciais para impedir qualquer avanço da doença.
A avaliação de especialistas é de que a experiência acumulada em surtos anteriores mostra que ações rápidas de saúde pública são eficazes para conter a disseminação internacional do ebola.