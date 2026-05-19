O avanço do surto de ebola na África colocou o mundo em alerta após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar emergência de saúde pública de importância internacional, o nível mais alto de atenção da entidade. A doença já soma mais de 500 casos e cerca de 130 mortes suspeitas entre a República Democrática do Congo (RDC) e Uganda.

Apesar da preocupação global, especialistas afirmam que o risco de o Brasil enfrentar um surto semelhante é considerado baixo. Isso porque o vírus não possui transmissão aérea, o que reduz significativamente sua capacidade de espalhamento em comparação com doenças respiratórias, como a Covid-19.

Ainda assim, autoridades sanitárias acompanham o cenário de perto diante do aumento de casos e da circulação da variante Bundibugyo, uma cepa do ebola que ainda não possui vacinas ou terapias específicas disponíveis.