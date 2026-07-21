O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, completa um mês cercado por perguntas sem respostas. Desde a manhã de 21 de junho, quando deixou a casa da família em Pedregulho, a 45 km de Franca, dizendo que iria de bicicleta até a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, o jovem nunca mais foi visto.
O caso mobilizou uma grande força-tarefa do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e familiares, mas, apesar de dias de buscas intensas, nenhum vestígio capaz de esclarecer o paradeiro de Tiago foi encontrado. Agora, a investigação ganhou novos contornos após a prisão de dois irmãos do desaparecido durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais que apura furtos de sacas de milho em fazendas da região de Sacramento (MG).
O desaparecimento
Segundo a família, Tiago saiu de casa levando apenas dois pães e informou que passaria o dia na Cachoeira Cascata Grande. Quando não retornou, familiares registraram o desaparecimento e iniciaram as buscas.
Durante dias, equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram drones, cães farejadores e até o helicóptero Águia para vasculhar trilhas, matas, cachoeiras e áreas de difícil acesso no parque estadual. Mesmo com toda a mobilização, nenhuma pista concreta foi encontrada.
Posteriormente, a bicicleta utilizada por Tiago foi localizada em um cafezal, a poucos metros da residência da família. O veículo foi encontrado pelo irmão Cassiano Gomes Pereira, o que levou as equipes a concentrarem novamente as buscas naquela região. Ainda assim, nenhum sinal do jovem foi localizado.
A DIG de Franca solicitou novas buscas em outra área, conhecida como Cachoeira do Chalé, mas o resultado também foi negativo.
Prisões mudam rumo da investigação
A investigação teve uma reviravolta no dia 8 de julho, quando a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados relacionados a uma investigação sobre furtos em propriedades rurais de Sacramento.
Na ocasião, Carlos Gomes Pereira, irmão de Tiago, foi preso preventivamente por suspeita de participação nos crimes. Também havia um mandado de prisão expedido contra o próprio Tiago, que não foi cumprido porque ele continua desaparecido.
Segundo a polícia mineira, um veículo alugado em nome de Tiago teria sido utilizado durante os furtos, fato que passou a ser investigado em conjunto com o desaparecimento. Até o momento, porém, não há confirmação de que o jovem tenha participado dos crimes.
Cinco dias depois, em 13 de julho, outro desdobramento chamou a atenção. Cassiano Gomes Pereira, o irmão que havia encontrado a bicicleta de Tiago durante as buscas, também foi preso durante uma nova operação da Polícia Civil de Minas Gerais.
Além dele, um empresário do ramo de ração animal e o irmão do comerciante foram detidos. A investigação aponta que o grupo seria responsável pela aquisição e receptação de aproximadamente 60 sacas de milho furtadas em propriedades rurais mineiras.
Há relação entre os casos?
A prisão dos dois irmãos fez surgir dúvidas sobre uma possível ligação entre os furtos investigados em Minas Gerais e o desaparecimento de Tiago.
Ainda não existe qualquer conclusão que permita afirmar que os fatos estejam diretamente relacionados. As polícias civis de São Paulo e Minas Gerais compartilham informações para tentar esclarecer o caso.
Enquanto isso, familiares sustentam que Tiago é vítima e cobram que as investigações sobre seu desaparecimento permaneçam como prioridade. A mãe do jovem, Roselene Gomes Pereira, já declarou que acredita não haver ligação entre os furtos investigados e o sumiço do filho.
Mistério permanece
Um mês após o desaparecimento, o paradeiro de Tiago Gomes Pereira continua desconhecido.
Sem testemunhas, sem imagens que mostrem seus últimos passos e sem qualquer vestígio encontrado nas buscas, o caso segue cercado de incertezas.
Agora, além da hipótese inicial de um desaparecimento ocorrido na área do parque estadual, os investigadores também analisam se os fatos descobertos durante a investigação dos furtos rurais podem ajudar a explicar o que aconteceu com o jovem.
Até o momento, porém, a principal pergunta permanece sem resposta: onde está Tiago?
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