O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, completa um mês cercado por perguntas sem respostas. Desde a manhã de 21 de junho, quando deixou a casa da família em Pedregulho, a 45 km de Franca, dizendo que iria de bicicleta até a Cachoeira Cascata Grande, no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, o jovem nunca mais foi visto.

O caso mobilizou uma grande força-tarefa do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e familiares, mas, apesar de dias de buscas intensas, nenhum vestígio capaz de esclarecer o paradeiro de Tiago foi encontrado. Agora, a investigação ganhou novos contornos após a prisão de dois irmãos do desaparecido durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais que apura furtos de sacas de milho em fazendas da região de Sacramento (MG).

O desaparecimento

Segundo a família, Tiago saiu de casa levando apenas dois pães e informou que passaria o dia na Cachoeira Cascata Grande. Quando não retornou, familiares registraram o desaparecimento e iniciaram as buscas.