O Corpo de Bombeiros de Franca suspendeu nesta segunda-feira, 29, as buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o último dia 21 de junho na região do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.
A decisão foi tomada após o encerramento do oitavo dia consecutivo de buscas sem que fossem encontrados vestígios que indicassem o paradeiro do jovem. As equipes informaram que os trabalhos serão retomados caso surjam novos indícios sobre a possível presença de Tiago na área do parque.
Desde o desaparecimento, a operação mobilizou bombeiros, policiais civis, guardas municipais, brigadistas e equipes de apoio da região. As buscas incluíram varreduras em trilhas, áreas de mata fechada, córregos, cachoeiras e outros pontos de difícil acesso dentro e nos arredores do parque.
Desaparecimento mobiliza forças de segurança
Segundo informações divulgadas durante a operação, Tiago desapareceu após seguir para a região da Cachoeira Cascata Grande, um dos principais pontos turísticos do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus. Desde então, familiares e amigos acompanham as buscas na expectativa de localizar o jovem.
Ao longo dos trabalhos, foram utilizados drones, equipes terrestres, cães farejadores e apoio aéreo, além do acompanhamento da Polícia Civil, que mantém investigação aberta para apurar o desaparecimento.
Apesar do esforço das equipes, nenhum vestígio capaz de indicar o paradeiro de Tiago foi encontrado até o momento.
Investigações continuam
Mesmo com a suspensão das buscas presenciais, a investigação sobre o desaparecimento segue em andamento.
As autoridades continuam analisando informações e eventuais novas pistas que possam auxiliar na localização do jovem e direcionar futuras operações na região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.