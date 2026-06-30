O Corpo de Bombeiros de Franca suspendeu nesta segunda-feira, 29, as buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o último dia 21 de junho na região do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.

A decisão foi tomada após o encerramento do oitavo dia consecutivo de buscas sem que fossem encontrados vestígios que indicassem o paradeiro do jovem. As equipes informaram que os trabalhos serão retomados caso surjam novos indícios sobre a possível presença de Tiago na área do parque.

Desde o desaparecimento, a operação mobilizou bombeiros, policiais civis, guardas municipais, brigadistas e equipes de apoio da região. As buscas incluíram varreduras em trilhas, áreas de mata fechada, córregos, cachoeiras e outros pontos de difícil acesso dentro e nos arredores do parque.

Desaparecimento mobiliza forças de segurança