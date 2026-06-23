Um áudio enviado por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, à família antes de desaparecer pode ajudar a esclarecer os últimos passos do jovem, que é procurado desde o último domingo, 21, em Pedregulho.

Na gravação, Tiago relata que havia passado a noite em uma fazenda e demonstra entusiasmo ao falar sobre uma visita à Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

"Dormi bem, graças a Deus. Dormi muito bem, deu para descansar. Acordei renovado", afirmou no início da mensagem.