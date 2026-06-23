24 de junho de 2026
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BUSCAS NO PARQUE

'Vou dar um jeito de descer lá', disse Tiago antes de sumir

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/redes sociais
Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, segue desaparecido em Pedregulho
Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, segue desaparecido em Pedregulho

Um áudio enviado por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, à família antes de desaparecer pode ajudar a esclarecer os últimos passos do jovem, que é procurado desde o último domingo, 21, em Pedregulho.

Na gravação, Tiago relata que havia passado a noite em uma fazenda e demonstra entusiasmo ao falar sobre uma visita à Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

"Dormi bem, graças a Deus. Dormi muito bem, deu para descansar. Acordei renovado", afirmou no início da mensagem.

Em seguida, ele comentou sobre o desejo de conhecer a cachoeira, considerada uma das maiores quedas d'água do Estado de São Paulo.

"Eu queria muito, muito, muito mesmo ter conhecido a Cachoeira Cascata Grande. A maior cachoeira do Estado, né? E eu nunca tinha ido. Aí eu fui. Muito lindo, muito lindo", relatou.

Declaração chamou atenção de familiares

Em outro trecho do áudio, Tiago fala sobre as dificuldades de acesso ao local e demonstra interesse em chegar até a parte inferior da cachoeira.

"É uma pena que a gente só consegue subir em cima dela e ver a queda de longe. Não tem como descer lá embaixo por normas normais. Mas eu consigo. É uma pena que a gente não consegue descer lá embaixo. Mas eu vou dar um jeito de descer lá", disse.

A declaração passou a ser considerada relevante por familiares e pelas equipes envolvidas nas buscas, já que o jovem desapareceu após seguir, supostamente, em direção à região da cachoeira.

Buscas foram reforçadas

As buscas por Tiago ganharam reforço nesta segunda-feira, 22, com a utilização de um drone térmico da Guarda Municipal de Rifaina.

Equipes percorrem áreas de mata, trilhas e regiões próximas ao Parque Estadual Furnas do Bom Jesus na tentativa de localizar o jovem.

Segundo familiares, Tiago saiu de casa de bicicleta e não foi mais visto desde então.

Cães farejadores e helicóptero vão auxiliar operação

As buscas continuam nesta terça-feira, 23, com o apoio de cães farejadores e do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Familiares acompanham os trabalhos das equipes e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do jovem seja comunicada imediatamente às autoridades.

Até a publicação desta reportagem, Tiago Gomes Pereira não havia sido localizado.

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