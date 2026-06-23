Um áudio enviado por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, à família antes de desaparecer pode ajudar a esclarecer os últimos passos do jovem, que é procurado desde o último domingo, 21, em Pedregulho.
Na gravação, Tiago relata que havia passado a noite em uma fazenda e demonstra entusiasmo ao falar sobre uma visita à Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
"Dormi bem, graças a Deus. Dormi muito bem, deu para descansar. Acordei renovado", afirmou no início da mensagem.
Em seguida, ele comentou sobre o desejo de conhecer a cachoeira, considerada uma das maiores quedas d'água do Estado de São Paulo.
"Eu queria muito, muito, muito mesmo ter conhecido a Cachoeira Cascata Grande. A maior cachoeira do Estado, né? E eu nunca tinha ido. Aí eu fui. Muito lindo, muito lindo", relatou.
Declaração chamou atenção de familiares
Em outro trecho do áudio, Tiago fala sobre as dificuldades de acesso ao local e demonstra interesse em chegar até a parte inferior da cachoeira.
"É uma pena que a gente só consegue subir em cima dela e ver a queda de longe. Não tem como descer lá embaixo por normas normais. Mas eu consigo. É uma pena que a gente não consegue descer lá embaixo. Mas eu vou dar um jeito de descer lá", disse.
A declaração passou a ser considerada relevante por familiares e pelas equipes envolvidas nas buscas, já que o jovem desapareceu após seguir, supostamente, em direção à região da cachoeira.
Buscas foram reforçadas
As buscas por Tiago ganharam reforço nesta segunda-feira, 22, com a utilização de um drone térmico da Guarda Municipal de Rifaina.
Equipes percorrem áreas de mata, trilhas e regiões próximas ao Parque Estadual Furnas do Bom Jesus na tentativa de localizar o jovem.
Segundo familiares, Tiago saiu de casa de bicicleta e não foi mais visto desde então.
Cães farejadores e helicóptero vão auxiliar operação
As buscas continuam nesta terça-feira, 23, com o apoio de cães farejadores e do helicóptero Águia, da Polícia Militar.
Familiares acompanham os trabalhos das equipes e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do jovem seja comunicada imediatamente às autoridades.
Até a publicação desta reportagem, Tiago Gomes Pereira não havia sido localizado.
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