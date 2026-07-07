A rotina de Tiago Gomes Pereira, 26 anos, começa antes mesmo do amanhecer. Todos os dias, por volta das 4h45, o despertador toca. Em silêncio, para não acordar os pais e os quatro irmãos com quem mora em uma chácara na zona rural de Pedregulho, ele se prepara para mais um dia de trabalho em uma fábrica de bolsas.

Responsável por chegar antes dos demais funcionários para ligar máquinas e organizar o início da produção, o jovem de 26 anos é visto pelos colegas como um profissional dedicado.

Desde o dia 21 de junho, porém, a rotina da família foi interrompida. Tiago desapareceu após sair de bicicleta em direção ao Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, uma das maiores unidades de conservação ambiental do interior paulista. Mais de duas semanas de buscas mobilizaram bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, voluntários e equipes especializadas, mas o jovem ainda não foi localizado.