Após quase duas semanas de mistério e buscas sem respostas, uma nova pista levou o Corpo de Bombeiros a retomar as operações para tentar localizar Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.

A nova etapa das buscas será realizada nesta sexta-feira, 3, depois que a Polícia Civil identificou um possível local por onde o jovem pode ter passado dentro da área de preservação.

Segundo os Bombeiros, a informação foi repassada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 2. Com base nesse novo indício, equipes voltarão ao parque para realizar uma varredura concentrada na região apontada durante as investigações.