02 de julho de 2026
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NOVA PISTA

Polícia identifica possível caminho e buscas por Tiago recomeçam

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Corpo de Bombeiros
Bombeiros durante buscas em cachoeira onde Tiago Gomes pode ter desaparecido
Bombeiros durante buscas em cachoeira onde Tiago Gomes pode ter desaparecido

Após quase duas semanas de mistério e buscas sem respostas, uma nova pista levou o Corpo de Bombeiros a retomar as operações para tentar localizar Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.

A nova etapa das buscas será realizada nesta sexta-feira, 3, depois que a Polícia Civil identificou um possível local por onde o jovem pode ter passado dentro da área de preservação.

Segundo os Bombeiros, a informação foi repassada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 2. Com base nesse novo indício, equipes voltarão ao parque para realizar uma varredura concentrada na região apontada durante as investigações.

Leia mais:
Onde está Tiago? 'Pode estar dentro do parque', diz delegado

A operação contará com o apoio de guias do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, que auxiliarão os bombeiros no deslocamento e no acesso ao ponto indicado.

Buscas haviam sido encerradas

As buscas foram suspensas na última segunda-feira, 29, após oito dias de operações intensas sem que qualquer vestígio do jovem fosse encontrado.

Durante esse período, a força-tarefa mobilizou bombeiros especializados em busca e salvamento, cães farejadores, drones equipados com câmeras térmicas, equipes terrestres e o helicóptero Águia da Polícia Militar.

Mesmo com a estrutura empregada, nenhum sinal de Tiago foi localizado.

Família cobrou continuidade

Na quarta-feira, 1º, familiares do jovem prestaram depoimento à Polícia Civil e demonstraram preocupação com a interrupção das buscas. Eles também defenderam a retomada das operações e solicitaram que os cães farejadores voltassem a ser utilizados.

A decisão de retornar ao parque ocorre um dia após a Polícia Civil afirmar que, embora não descarte nenhuma hipótese, os elementos reunidos até agora indicam que Tiago possa ter permanecido dentro da área de preservação.

Agora, a expectativa é que a nova pista permita direcionar os esforços para uma região específica do parque e ajude a esclarecer um desaparecimento que segue cercado de dúvidas e mobiliza familiares, moradores e autoridades da região.

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