Após quase duas semanas de mistério e buscas sem respostas, uma nova pista levou o Corpo de Bombeiros a retomar as operações para tentar localizar Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.
A nova etapa das buscas será realizada nesta sexta-feira, 3, depois que a Polícia Civil identificou um possível local por onde o jovem pode ter passado dentro da área de preservação.
Segundo os Bombeiros, a informação foi repassada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 2. Com base nesse novo indício, equipes voltarão ao parque para realizar uma varredura concentrada na região apontada durante as investigações.
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A operação contará com o apoio de guias do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, que auxiliarão os bombeiros no deslocamento e no acesso ao ponto indicado.
Buscas haviam sido encerradas
As buscas foram suspensas na última segunda-feira, 29, após oito dias de operações intensas sem que qualquer vestígio do jovem fosse encontrado.
Durante esse período, a força-tarefa mobilizou bombeiros especializados em busca e salvamento, cães farejadores, drones equipados com câmeras térmicas, equipes terrestres e o helicóptero Águia da Polícia Militar.
Mesmo com a estrutura empregada, nenhum sinal de Tiago foi localizado.
Família cobrou continuidade
Na quarta-feira, 1º, familiares do jovem prestaram depoimento à Polícia Civil e demonstraram preocupação com a interrupção das buscas. Eles também defenderam a retomada das operações e solicitaram que os cães farejadores voltassem a ser utilizados.
A decisão de retornar ao parque ocorre um dia após a Polícia Civil afirmar que, embora não descarte nenhuma hipótese, os elementos reunidos até agora indicam que Tiago possa ter permanecido dentro da área de preservação.
Agora, a expectativa é que a nova pista permita direcionar os esforços para uma região específica do parque e ajude a esclarecer um desaparecimento que segue cercado de dúvidas e mobiliza familiares, moradores e autoridades da região.
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