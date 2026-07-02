As investigações sobre o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, seguem cercadas de incerteza e concentram esforços em uma única área: o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus onde o jovem teria dito que faria um passeio em Pedregulho. Quase sem novas respostas, a Polícia Civil trabalha com diferentes hipóteses, enquanto uma frase do delegado responsável pelo caso resume o atual cenário da apuração: “até agora, tudo o que foi colhido aponta que o jovem possa estar dentro do parque”.
A afirmação é do delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, que apresentou atualização sobre o caso na manhã desta quinta-feira, 2.
Segundo ele, apesar das linhas de investigação seguirem abertas, os elementos reunidos até o momento mantêm o foco na área de preservação. “Não descartamos nenhuma outra possibilidade”, afirmou.
Bicicleta encontrada e início das buscas
De acordo com o delegado, a DIG esteve em Pedregulho na quarta-feira, 1º, e ouviu o irmão de Tiago, que localizou a bicicleta usada pelo jovem. O veículo foi encontrado nas proximidades de um cafezal situado próximo à entrada do parque que dá acesso às cachoeiras.
Durante o depoimento, o irmão relatou à polícia sua interpretação sobre o ponto onde o veículo foi deixado. Ele disse que imaginou que Tiago teria parado a bicicleta na entrada do parque e seguido a pé em direção às cachoeiras, destino que havia mencionado.
Solicitação de novas buscas
O Corpo de Bombeiros realizou buscas na região por oito dias, sem localizar o jovem. Murari informou que a DIG iniciou tratativas junto às autoridades para a retomada das buscas.
Enquanto isso, a delegacia ouve familiares e supostas testemunhas. “Num primeiro momento, nós já tínhamos colhido os primeiros depoimentos de familiares. Posteriormente, trouxemos um guia aqui do parque também”, afirmou o delegado.
Ainda segundo ele, a polícia também ouviu pessoas citadas em denúncias de supostos avistamentos do jovem. “Todas essas pessoas foram interrogadas por policiais civis da DIG e não se confirmou nenhuma dessas informações”, disse.
'A gente trabalha com a cabeça aberta'
O delegado reforçou que a investigação não trabalha com uma única linha definida e que todas as possibilidades permanecem em análise.
“A gente não descarta que pode ter ocorrido um crime, mas pelo que nós trouxemos até agora na investigação, a gente acredita que esse jovem ainda está no interior do parque”, afirmou Murari.
Ele acrescentou que a investigação segue eliminando hipóteses conforme o avanço das diligências. “Investigação policial é cabeça aberta; você tem que estar atento a todas as possibilidades”.
Estrutura de buscas e casos anteriores
Murari também destacou o volume de ocorrências atendidas pela DIG na região. Segundo ele, a delegacia responde por 17 cidades da Seccional de Franca e registrou mais de 300 casos de desaparecimento no último ano.
“Cerca de 90% são localizados, muitos voltam para casa”, afirmou.
O delegado citou ainda que a equipe mantém atuação contínua em campo. “Investigadores estão indo mesmo, porque a própria delegacia do município de Pedregulho tem nos apoiado com informações, com diligências. Isso é o que está sendo feito”, disse.
Novas diligências
As investigações continuam nesta quinta-feira, 2, com novas ações previstas na região do parque.
“A gente entende a aflição da família, mas no que depender da Polícia Civil, nós vamos continuar fazendo diligências”, afirmou Murari.
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