As investigações sobre o desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, seguem cercadas de incerteza e concentram esforços em uma única área: o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus onde o jovem teria dito que faria um passeio em Pedregulho. Quase sem novas respostas, a Polícia Civil trabalha com diferentes hipóteses, enquanto uma frase do delegado responsável pelo caso resume o atual cenário da apuração: “até agora, tudo o que foi colhido aponta que o jovem possa estar dentro do parque”.

A afirmação é do delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, que apresentou atualização sobre o caso na manhã desta quinta-feira, 2.

Segundo ele, apesar das linhas de investigação seguirem abertas, os elementos reunidos até o momento mantêm o foco na área de preservação. “Não descartamos nenhuma outra possibilidade”, afirmou.

Bicicleta encontrada e início das buscas