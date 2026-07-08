O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, morador de Pedregulho, ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira, 8. O irmão dele, Carlos Gomes Pereira, foi preso durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra suspeitos de furtos em propriedades rurais da região. A prisão pode levar a uma nova linha de investigação sobre o caso.

Desde o dia 21 de junho, Tiago é considerado desaparecido. Ele foi visto pela última vez no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho. Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por oito dias, mas encontraram apenas a bicicleta do jovem. Nenhum outro vestígio foi localizado.

Prisão do irmão

Carlos Gomes Pereira é investigado por participação no furto de uma lavoura de milho na região de Araxá (MG). Após ser preso, ele foi levado para a Delegacia de Pedregulho, onde prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais.