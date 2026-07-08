O desaparecimento de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, morador de Pedregulho, ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira, 8. O irmão dele, Carlos Gomes Pereira, foi preso durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra suspeitos de furtos em propriedades rurais da região. A prisão pode levar a uma nova linha de investigação sobre o caso.
Desde o dia 21 de junho, Tiago é considerado desaparecido. Ele foi visto pela última vez no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho. Após o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas por oito dias, mas encontraram apenas a bicicleta do jovem. Nenhum outro vestígio foi localizado.
Prisão do irmão
Carlos Gomes Pereira é investigado por participação no furto de uma lavoura de milho na região de Araxá (MG). Após ser preso, ele foi levado para a Delegacia de Pedregulho, onde prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais.
Na sequência, foi encaminhado para a cadeia pública de Sacramento (MG), onde permanece à disposição da Justiça.
Mandado contra Tiago
Segundo a investigação conduzida pela Polícia Civil de Minas Gerais, também há um mandado de prisão expedido contra Tiago Gomes Pereira pelos mesmos fatos investigados.
Como o jovem está desaparecido há mais de duas semanas, a ordem judicial não pôde ser cumprida. As autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias que motivaram a expedição do mandado.
Irmã diz que o caso de furto não tem relação com o desaparecimento
A irmã de Carlos e Tiago, Milene Pereira, informou em suas redes sociais que o caso de furto não tem nenhum envolvimento com o desaparecimento.
"Nunca pensamos que iríamos passar por essa situação. A ligação do Tiago com o Carlos nesse caso é o carro, mas não tem nem processo. Meu irmão não está envolvido com nada. A gente espera encontrar o Tiago", disse a irmã.
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