Um dos réus no processo judicial sobre um suposto esquema de desvio de sacas de café da Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci), Guilherme Andrade Clausing teve bens bloqueados pela Justiça. Ele, que ocupava cargo de diretor financeiro da cooperativa, deixou a função pouco tempo antes de o escândalo do rombo milionário vir à tona.

A Polícia Civil estima que foram desviados da cooperativa cerca de R$ 50 milhões em sacas de café da entidade e de cooperados. O rombo total, somando o sumiço do café e dívidas da cooperativa, beira os R$ 100 milhões, de acordo com a própria defesa dos réus.

Clausing, o empresário francano Elvis Vilhena Faleiros, presidente da Cocapil, e o diretor administrativo José Ivano Bruziquesi Neto tiveram R$ 50 milhões em bens bloqueados pela Justiça mineira. Faleiros está foragido, após ter a prisão preventiva decretada. Segundo decisão judicial, há indícios suficientes de que Clausing e Bruziquesi tinham conhecimento das irregularidades, mas não foram identificados elementos que justifiquem suas prisões neste momento.