O Sesc Franca anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de funcionários temporários. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade (ensino médio e superior) e áreas de atuação, desde a comunicação e técnica de som até a cozinha e atendimento.
Um requisito comum e imprescindível para todos os cargos é a disponibilidade de horário: os candidatos devem ter flexibilidade para trabalhar aos fins de semana, feriados e no período noturno, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais.
Confira as vagas e requisitos
1. Analista de Comunicação I
Exigência: Graduação completa (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) em Comunicação Social ou Pós-graduação em Comunicação, Cinema ou Audiovisual.
2. Técnico em Sonorização e Multimídia
-
Exigência: Ensino médio completo, registro profissional (DRT) válido e vivência comprovada de no mínimo 3 meses na função.
3. Cozinheiro Pleno
-
Exigência: Ensino médio completo e experiência comprovada na função nos últimos 3 anos. Curso na área é um diferencial.
4. Auxiliar de Atendimento e Serviços Administrativos
-
Exigência: Ensino médio completo.
5. Auxiliar em Serviços de Alimentação
-
Exigência: Ensino médio completo e vivência profissional na área de alimentação.
Como participar
A seleção está sendo intermediada por uma consultoria de RH. Os interessados que se encaixam no perfil devem enviar o currículo para o e-mail:
rm.recrutamento@rmconsultoriarh.com.br
A participação no processo está sujeita à análise prévia do perfil conforme os requisitos de cada vaga.
