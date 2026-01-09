09 de janeiro de 2026
CHANCE DE EMPREGO

Sesc Franca abre vagas temporárias para 5 cargos; veja quais são

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Interior da unidade do Sesc Franca
Interior da unidade do Sesc Franca

O Sesc Franca anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de funcionários temporários. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade (ensino médio e superior) e áreas de atuação, desde a comunicação e técnica de som até a cozinha e atendimento.

Um requisito comum e imprescindível para todos os cargos é a disponibilidade de horário: os candidatos devem ter flexibilidade para trabalhar aos fins de semana, feriados e no período noturno, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais.

Confira as vagas e requisitos 

1. Analista de Comunicação I

Exigência: Graduação completa (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) em Comunicação Social ou Pós-graduação em Comunicação, Cinema ou Audiovisual.

2. Técnico em Sonorização e Multimídia

  • Exigência: Ensino médio completo, registro profissional (DRT) válido e vivência comprovada de no mínimo 3 meses na função.

3. Cozinheiro Pleno

  • Exigência: Ensino médio completo e experiência comprovada na função nos últimos 3 anos. Curso na área é um diferencial.

4. Auxiliar de Atendimento e Serviços Administrativos

  • Exigência: Ensino médio completo.

5. Auxiliar em Serviços de Alimentação

  • Exigência: Ensino médio completo e vivência profissional na área de alimentação.

Como participar

A seleção está sendo intermediada por uma consultoria de RH. Os interessados que se encaixam no perfil devem enviar o currículo para o e-mail:

rm.recrutamento@rmconsultoriarh.com.br

A participação no processo está sujeita à análise prévia do perfil conforme os requisitos de cada vaga.

