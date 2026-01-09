O Sesc Franca anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de funcionários temporários. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade (ensino médio e superior) e áreas de atuação, desde a comunicação e técnica de som até a cozinha e atendimento.

Um requisito comum e imprescindível para todos os cargos é a disponibilidade de horário: os candidatos devem ter flexibilidade para trabalhar aos fins de semana, feriados e no período noturno, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais.

Confira as vagas e requisitos

1. Analista de Comunicação I