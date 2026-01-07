A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão do empresário de Franca Elvis Vilhena Faleiros. Ele é presidente da Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci-MG) e alvo de um processo judicial que investiga o desaparecimento de café depositado por cooperados, com prejuízos estimados em até R$ 50 milhões. A Cocapil conta com 621 cooperados ativos.

Na ação, Faleiros é acusado de ter permitido operações que resultaram em forte desequilíbrio financeiro e de utilizar café de estoque — inclusive de produtores — para cobrir compromissos da cooperativa. Os autos mencionam suspeitas de fraude e gestão temerária, que culminaram na ordem de prisão preventiva contra o empresário francano.

Também são alvos da ação os diretores da Cocapil, Guilherme Andrade Clausing e José Ivano Bruziquesi Neto, que tiveram bens bloqueados, assim como Faleiros. “Segundo levantamento da Polícia Civil, o valor dos bens indevidamente apropriados chega à cifra de R$ 50 milhões”, diz trecho da ação.

Produtora tenta reaver R$ 800 mil em sacas de café