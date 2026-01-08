O empresário de Franca Elvis Vilhena Faleiros, réu na Justiça de Minas Gerais por suspeita de envolvimento em um rombo milionário na Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci-MG), construiu, ao longo dos anos, um histórico empresarial diversificado, com atuação em diferentes ramos, que vai desde o setor de bares e serviços até participações societárias e administração de cooperativa agrícola.

O primeiro registro empresarial em nome de Elvis data de 2006, quando ele ingressou como sócio-administrador da empresa Elvis Vilhena Faleiros Bar & Choperia Ltda, fundada em 4 de dezembro daquele ano. A empresa tinha como atividade principal a exploração de bares e outros estabelecimentos especializados no serviço de bebidas, marcando o início de sua atuação formal como empresário.

Em 26 de maio de 2009, Elvis passou a ocupar uma posição de maior destaque ao ingressar como presidente da Cocapil (Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci Ltda.), entidade fundada em 2001 e voltada ao comércio atacadista de café em grão. A cooperativa, que reúne centenas de produtores, tornou-se o principal eixo de sua atuação profissional e, anos depois, o centro das investigações que apuram o desaparecimento de sacas de café e prejuízos milionários a cooperados.