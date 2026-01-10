Foi identificado o homem encontrado morto na manhã deste sábado, 10, em uma calçada da avenida Presidente Vargas, na Vila Aparecida, em Franca. Trata-se de Fabiano Donizete Borges Silva, de 47 anos.

Fabiano foi encontrado por populares, caído em frente a uma lanchonete. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito no local, e a perícia não encontrou sinais aparentes de violência.

Segundo familiares, Fabiano vivia em situação de rua. Ele não era casado e não tinha filhos. Relatos de parentes apontam que ele ia raramente à casa da família, buscando o local ocasionalmente apenas para tomar banho e trocar de roupas.