Foi identificado o homem encontrado morto na manhã deste sábado, 10, em uma calçada da avenida Presidente Vargas, na Vila Aparecida, em Franca. Trata-se de Fabiano Donizete Borges Silva, de 47 anos.
Fabiano foi encontrado por populares, caído em frente a uma lanchonete. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito no local, e a perícia não encontrou sinais aparentes de violência.
Segundo familiares, Fabiano vivia em situação de rua. Ele não era casado e não tinha filhos. Relatos de parentes apontam que ele ia raramente à casa da família, buscando o local ocasionalmente apenas para tomar banho e trocar de roupas.
Diante das circunstâncias, os familiares optaram por não realizar o velório. O sepultamento ocorrerá logo após a liberação do corpo pelo IML (Instituto Médico Legal).
