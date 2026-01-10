10 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Identificado homem encontrado morto na avenida Presidente Vargas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Corpo encontrado em calçada da avenida Presidente Vargas, em Franca
Corpo encontrado em calçada da avenida Presidente Vargas, em Franca

Foi identificado o homem encontrado morto na manhã deste sábado, 10, em uma calçada da avenida Presidente Vargas, na Vila Aparecida, em Franca. Trata-se de Fabiano Donizete Borges Silva, de 47 anos.

Fabiano foi encontrado por populares, caído em frente a uma lanchonete. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito no local, e a perícia não encontrou sinais aparentes de violência.

Segundo familiares, Fabiano vivia em situação de rua. Ele não era casado e não tinha filhos. Relatos de parentes apontam que ele ia raramente à casa da família, buscando o local ocasionalmente apenas para tomar banho e trocar de roupas.

Diante das circunstâncias, os familiares optaram por não realizar o velório. O sepultamento ocorrerá logo após a liberação do corpo pelo IML (Instituto Médico Legal).

