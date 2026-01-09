A vítima do atropelamento ocorrido na rodovia Cândido Portinari, foi identificada como Stefani Cruz de Souza, de 31 anos, moradora de Cristais Paulista. O acidente aconteceu por volta das 5h da manhã desta sexta-feira, 9, e terminou de forma trágica, com a morte da mulher.

Segundo as informações de conhecidos da vítima que prefeririam não se identificar, "Stefani tinha alguns problemas com entorpecentes, andava muito pela cidade, mas não incomodava ninguém, ela tinha familia e morava no bairro Belo Horizonte, em Cristais Paulista". Na manhã do acidente, ela caminhava pelo acostamento da rodovia no sentido Franca, quando foi atingida por um veículo ainda não identificado, cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

O corpo da vítima ficou estendido no acostamento, sendo localizado por pessoas que acionaram a Polícia Militar Rodoviária. Próximo ao local do atropelamento, os policiais encontraram marcas de frenagem na pista, o que pode ajudar na identificação do veículo envolvido.