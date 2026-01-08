Quem passou o fim de ano namorando aquele celular novo, uma TV maior ou precisando trocar a geladeira, agora tem a chance de realizar o desejo. A tradicional Liquidação Fantástica do Magazine Luiza chega com força total em Franca nesta sexta-feira, 9.

Com o slogan "A maior e verdadeira liquidação do Brasil", a rede varejista promete descontos de até 80% e garante: os preços estão mais baixos do que na Black Friday.

Datas e horários

A ação, que completa 32 anos de tradição, tem seu dia "D" marcado para esta sexta-feira, quando as lojas físicas abrirão mais cedo, às 7h, para receber os clientes. No entanto, as promoções no aplicativo e no site seguem valendo até as 23h59 do dia 12 de janeiro.

O que está em oferta?