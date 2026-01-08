08 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Liquidação Fantástica do Magalu tem descontos de até 80% nesta 6ª

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Baccelli/GCN
Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, em 2024, na loja do Centro de Franca
Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, em 2024, na loja do Centro de Franca

Quem passou o fim de ano namorando aquele celular novo, uma TV maior ou precisando trocar a geladeira, agora tem a chance de realizar o desejo. A tradicional Liquidação Fantástica do Magazine Luiza chega com força total em Franca nesta sexta-feira, 9.

Com o slogan "A maior e verdadeira liquidação do Brasil", a rede varejista promete descontos de até 80% e garante: os preços estão mais baixos do que na Black Friday.

Datas e horários

A ação, que completa 32 anos de tradição, tem seu dia "D" marcado para esta sexta-feira, quando as lojas físicas abrirão mais cedo, às 7h, para receber os clientes. No entanto, as promoções no aplicativo e no site seguem valendo até as 23h59 do dia 12 de janeiro.

O que está em oferta?

Segundo a empresa, a meta é limpar o estoque. Os itens mais procurados historicamente são os de tecnologia, como smartphones, notebooks e Smart TVs. Mas as ofertas se estendem para:

  • Eletrodomésticos: geladeiras, máquinas de lavar e fogões.
  • Casa: móveis, utensílios de cozinha e materiais de construção.
  • Moda e mercado: roupas, perfumaria e itens de supermercado.

Confira algumas ofertas disponíveis: 

  • Panela de pressão 4,5L - apenas R$ 30,00
  • Travesseiro Ortobom - só R$ 15,00
  • Air fryer - saindo por R$179,00

Onde aproveitar em Franca?

A liquidação acontece simultaneamente no site, aplicativo e nas cinco unidades físicas da cidade. Confira os endereços:

  • Centro: rua Voluntários da Franca, 1.465;
  • Cidade Nova: avenida Brasil, 317;
  • Estação: praça Barão de Luca, 2;
  • Franca Shopping: avenida Rio Negro, 1.100;
  • Jardim Portinari: avenida Doutor Abrahão Brickmann, 991.
