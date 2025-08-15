TJ suspende reconstrução imediata do ginásio do Clube dos Bagres

O Tj-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu, em decisão da última segunda-feira, 11, a obrigação imediata da Associação Clube dos Bagres de apresentar projeto e iniciar a reconstrução do ginásio histórico da entidade, tombado em 2003. A medida foi concedida pelo desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, relator do agravo de instrumento interposto pela associação contra determinação da Vara da Fazenda Pública de Franca.

A decisão de primeira instância, alvo do recurso, havia fixado prazo de 90 dias para apresentação de um projeto de reconstrução do ginásio, mantendo as características originais e com aprovação do Município e do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), além de prazo máximo de dois anos para conclusão da obra, sob pena de multa diária de R$ 200, limitada a R$ 100 mil.

No despacho, Cortez considerou presentes “os requisitos para concessão do efeito suspensivo requerido, em especial para evitar dano de difícil reparação decorrente do imediato adimplemento das astreintes”.