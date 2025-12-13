14 de dezembro de 2025
Mulher de 58 anos morre após atropelamento na Tancredo Neves

Por Leonardo de Oliveira, Giovanna Attili e Laís Bachur | da Redação
WhatsApp/GCN
Resgate no local do acidente na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval
Resgate no local do acidente na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na noite deste sábado, 13, na rodovia vicinal Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG). O acidente aconteceu próximo ao Centro Médico.

Segundo informações da polícia, a vítima, Maria Aparecida da Costa Justino, estava no acostamento da rodovia, onde teria se envolvido em uma discussão com outras pessoas. Em determinado momento, ela teria atravessado a pista de forma repentina, sem observar o tráfego.

O condutor de uma caminhonete Ford Ranger, que seguia pela via, tentou desviar para evitar o impacto, mas não conseguiu. A mulher foi atingida violentamente e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a mulher já estava morta. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica, que realizou os procedimentos necessários para apuração das circunstâncias do acidente.

