Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na noite deste sábado, 13, na rodovia vicinal Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG). O acidente aconteceu próximo ao Centro Médico.

Segundo informações da polícia, a vítima, Maria Aparecida da Costa Justino, estava no acostamento da rodovia, onde teria se envolvido em uma discussão com outras pessoas. Em determinado momento, ela teria atravessado a pista de forma repentina, sem observar o tráfego.

O condutor de uma caminhonete Ford Ranger, que seguia pela via, tentou desviar para evitar o impacto, mas não conseguiu. A mulher foi atingida violentamente e morreu no local, antes da chegada do socorro.