O amante de Leiliane Vitória Oliva Coelho, de 22 anos, mãe da menina de 3 anos que seria abusavada por ela e pelo marido, relatou à polícia como passou a desconfiar dos abusos e decidiu fazer a denúncia. Nesta semana, ele afirmou que a menina acordava assustada em algumas ocasiões, repetindo a palavra “para”, o que lhe causava profundo estranhamento.

O denunciante contou que mantinha um relacionamento com Leiliane havia cerca de seis meses e que convivia bem com os dois filhos dela. Com o passar do tempo, porém, passou a perceber que a criança apresentava um comportamento cada vez mais retraído. Segundo ele, a frequência com que a menina acordava assustada pedindo para “parar” reforçou suas suspeitas.

O homem também informou à polícia que o padrasto Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli, de 23 anos, resistia em levar a menina para a creche, dizendo que ele mesmo cuidaria dela.