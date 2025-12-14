O primeiro empreendimento da Smart City Franca entrou oficialmente em operação na manhã deste sábado, 13, com a inauguração de um posto de combustíveis da rede SJ, às margens da rodovia SP-345. A abertura foi marcada por uma breve cerimônia religiosa, que reuniu diretores, funcionários e parceiros envolvidos no projeto.

Operado pela rede SJ, que hoje conta com 32 unidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais, o posto funciona 24 horas por dia. A loja de conveniência opera das 6h às 22h. A unidade é a quarta da marca em Franca e a primeira a entrar em funcionamento dentro do complexo que vai abrigar a Smart City Franca.

Segundo o empresário Fernando Alvarenga, proprietário da rede São Judas, o empreendimento nasceu a partir de uma construção conjunta. “Esta é a nossa quarta unidade em Franca. O projeto inicial é do Miguel (Retuci, diretor da Foco Gestão & Planejamento Imobiliário e idealizador da Smart City Franca), e depois a gente entrou como parceiro. Demos continuidade, finalizamos com a adesão da rede e fizemos todo o trabalho em conjunto”, afirmou.

Alvarenga destacou ainda a expectativa positiva em relação à nova operação. “A perspectiva é muito boa. (Tenho certeza) que vamos atingir todas as metas que pretendemos”, disse. Ele também reforçou o convite ao público. “Venham conhecer. (Oferecemos) qualidade no serviço, no combustível e um preço mais do que justo”. Sobre a estrutura, completou: “A loja de conveniência é completa. Tem café da manhã, jantar à noite. A gente vai fazer de tudo para atender o caminhoneiro, o cliente, o viajante que vai usar nossa nova unidade aqui. Acredito que o posto chega para agregar valor ao empreendimento da Smart City”.

A diretora da Foco Gestão & Planejamento Imobiliário, Ana Laura Retuci, ressaltou a trajetória da empresa e o significado da entrega. “Esta obra que a gente entrega hoje é o 27º empreendimento concluído pela Foco. Há mais de 30 anos, transformamos sonhos em resultados”, afirmou. Ela destacou ainda os impactos para a cidade. “Tudo isso traz desenvolvimento para Franca, gera empregos, movimento o comércio”.

Ana Laura lembrou que este é o primeiro projeto entregue dentro do complexo. “Este projeto (a unidade da rede São Judas de postos) é o primeiro entregue no complexo da Smart City Franca. O futuro está de fato sendo construído na Smart Franca. Virão muitos outros empreendimentos que serão abençoados e trarão mais desenvolvimento para a cidade também”.

Ela também reforçou a localização estratégica da unidade. “Este posto fica na SP 345, numa rodovia que na rota de Barretos a Passos (MG), e é o único que está instalado no lado esquerdo. Está localizado a 1 km do acesso à Smart City Franca. Tudo legalizado, com aprovações do DER (Departamento de Estradas e Rodagens)”.

“A abertura do posto hoje é a realização de um sonho antigo. Graças a Deus, estamos entregando e começa a funcionar no Dia de Santa Luzia”, comemorou Thomaz del Bianco, parceiro da Foco Gestão & Planejamento Imobiliário na área que onde será erguido o complexo da Smart City Franca.

Smart Franca promete acelerar desenvolvimento de Franca

A Smart City Franca é um megacomplexo urbano planejado na zona Sul da cidade, em uma área superior a 1,3 milhão de metros quadrados de área loteável. O projeto integra, em um mesmo território, galpões logísticos e operações de e-commerce, condomínios fechados, bairros residenciais planejados, comércio e serviços, com implantação prevista em fases.

A primeira delas é o Eixo Empresarial, voltado a empresas dos setores de logística, distribuição, alimentos e bebidas, comércio digital, data centers e indústrias secas, com infraestrutura completa e padrão corporativo.

A localização é um dos principais diferenciais do empreendimento. A Smart City Franca é margeada pela rodovia SP-345, com acesso direto à Cândido Portinari e conexões rápidas com importantes corredores regionais e interestaduais. O complexo está a poucos minutos do aeroporto de Franca, do Centro, do distrito industrial e de polos como o Franca Shopping e o Hospital São Joaquim Unimed, consolidando-se como um novo eixo estruturado de crescimento urbano e econômico da cidade.