Cem bairros de Franca estão sem água neste sábado, 13. Segundo a Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento, o p´robelma está ligado à falta de energia elétrica.

Os moradores de Vera Cruz, Vila Imperador, Vicente Leporace 2 e Vila Chico Júlio registraram a falta d’água na manhã deste sábado. Segundo uma das moradoras, às 6h já não tinha água na casa dela.

Em nota, a Sabesp confirmou o problema. “O abastecimento de água foi afetado neste sábado (13/12) devido à interrupção no fornecimento de energia", diz nota da empresa.