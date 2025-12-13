Cem bairros de Franca estão sem água neste sábado, 13. Segundo a Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento, o p´robelma está ligado à falta de energia elétrica.
Os moradores de Vera Cruz, Vila Imperador, Vicente Leporace 2 e Vila Chico Júlio registraram a falta d’água na manhã deste sábado. Segundo uma das moradoras, às 6h já não tinha água na casa dela.
Em nota, a Sabesp confirmou o problema. “O abastecimento de água foi afetado neste sábado (13/12) devido à interrupção no fornecimento de energia", diz nota da empresa.
Confira os bairros afetados pela falta d'água, segundo a própria companhia:
- Jardim Califórnia;
- Jardim Conceição Leite;
- Vila Chico Júlio;
- Distrito Industrial;
- Boa Vista;
- Guanabara;
- Higienópolis;
- Integração;
- Independência;
- Nicácio;
- Nossa Senhora de Fátima;
- Regina Helena;
- Raycos;
- Roselândia;
- São Joaquim;
- Santa Helena;
- Santa Luzia;
- Santos Dumont;
- Estação;
- Itapuã;
- Polo Industrial Amazonas I;
- Polo Industrial Abílio Nogueira;
- Pedigoni;
- Rezende;
- São Sebastião;
- Centenário;
- Piratininga;
- Parque Continental;
- Dermínio;
- Engenheiro Queimado;
- Paulo Archetti;
- Liporoni;
- Palermo City;
- Ademar Pulicano;
- Palmeiras;
- Anita;
- Chácara São Paulo;
- São Paulo I;
- São Paulo II;
- Sinsaúde;
- Santa Clara;
- Parque Santa Maria;
- Bom Sucesso;
- São Gabriel;
- Santa Efigênia;
- Adelinha;
- Higienópolis;
- Flores;
- Coronel Antônio Sobrinho;
- São Vicente;
- Consolação;
- Champagnat;
- Parque Francal;
- Lima;
- Veneza;
- Santana;
- Martins;
- Tropical I;
- Tropical II;
- Residencial Meirelles;
- Liporoni;
- Villagio Mundo Novo;
- Natal I;
- Moreira Júnior;
- Vera Cruz I;
- Vera Cruz II;
- Vera Cruz III;
- Luiza;
- Heliodoro;
- Nossa Senhora das Graças;
- Vicente Leporace I;
- Vicente Leporace II;
- Vicente Leporace III;
- Pinheiros II;
- Tropical I;
- Tropical II;
- Portinari;
- Jardim Éden;
- Rodrigo Salloum;
- Recanto do Itambé;
- Samello V;
- Santa Mônica;
- Monte Carlo;
- Recanto Fortuna;
- Vale Belo;
- Recanto Capim Mimoso;
- Parque do Mirante;
- City Petrópolis;
- Ipanema;
- Miramontes;
- Dora Maria;
- Recreio Campo Belo;
- Redentor;
- Parque Dom Pedro I;
- Samel Park;
- Nova Franca;
- Dr. Antônio Petraglia;
- Parque Moema;
- Milena;
- Santa Georgina;
"A falta de eletricidade impede a captação de água para tratamento e envio para as residências. O fornecimento de água entrará em recuperação assim que a energia for reestabelecida. Por isso, a Companhia solicita o uso consciente do volume das caixas-d’água dos imóveis”, alega a Sabesp.
Além da nota, a empresa divulgou também o contato para registro de ocorrências e solicitações, que podem ser feitos pela Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.
