14 de dezembro de 2025
Logo Sampi
TORNEIRAS SECAS

Falta d’água atinge 100 bairros de Franca neste sábado; LISTA

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Sabesp
Colaboradores da Sabesp trabalhando para restituir serviços de abastecimento de água
Cem bairros de Franca estão sem água neste sábado, 13. Segundo a Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento, o p´robelma está ligado à falta de energia elétrica.

Os moradores de Vera Cruz, Vila Imperador, Vicente Leporace 2 e Vila Chico Júlio registraram a falta d’água na manhã deste sábado. Segundo uma das moradoras, às 6h já não tinha água na casa dela.

Em nota, a Sabesp confirmou o problema. “O abastecimento de água foi afetado neste sábado (13/12) devido à interrupção no fornecimento de energia", diz nota da empresa.

Confira os bairros afetados pela falta d'água, segundo a própria companhia:

  1. Jardim Califórnia;
  2. Jardim Conceição Leite;
  3. Vila Chico Júlio;
  4. Distrito Industrial;
  5. Boa Vista;
  6. Guanabara;
  7. Higienópolis;
  8. Integração;
  9. Independência;
  10. Nicácio;
  11. Nossa Senhora de Fátima;
  12. Regina Helena;
  13. Raycos;
  14. Roselândia;
  15. São Joaquim;
  16. Santa Helena;
  17. Santa Luzia;
  18. Santos Dumont;
  19. Estação;
  20. Itapuã;
  21. Polo Industrial Amazonas I;
  22. Polo Industrial Abílio Nogueira;
  23. Pedigoni;
  24. Rezende;
  25. São Sebastião;
  26. Centenário;
  27. Piratininga;
  28. Parque Continental;
  29. Dermínio;
  30. Engenheiro Queimado;
  31. Paulo Archetti;
  32. Liporoni;
  33. Palermo City;
  34. Ademar Pulicano;
  35. Palmeiras;
  36. Anita;
  37. Chácara São Paulo;
  38. São Paulo I;
  39. São Paulo II;
  40. Sinsaúde;
  41. Santa Clara;
  42. Parque Santa Maria;
  43. Bom Sucesso;
  44. São Gabriel;
  45. Santa Efigênia;
  46. Adelinha;
  47. Higienópolis;
  48. Flores;
  49. Coronel Antônio Sobrinho;
  50. São Vicente;
  51. Consolação;
  52. Champagnat;
  53. Parque Francal;
  54. Lima;
  55. Veneza;
  56. Santana;
  57. Martins;
  58. Tropical I;
  59. Tropical II;
  60. Residencial Meirelles;
  61. Liporoni;
  62. Villagio Mundo Novo;
  63. Natal I;
  64. Moreira Júnior;
  65. Vera Cruz I;
  66. Vera Cruz II;
  67. Vera Cruz III;
  68. Luiza;
  69. Heliodoro;
  70. Nossa Senhora das Graças;
  71. Vicente Leporace I;
  72. Vicente Leporace II;
  73. Vicente Leporace III;
  74. Pinheiros II;
  75. Tropical I;
  76. Tropical II;
  77. Portinari;
  78. Jardim Éden;
  79. Rodrigo Salloum;
  80. Recanto do Itambé;
  81. Samello V;
  82. Santa Mônica;
  83. Monte Carlo;
  84. Recanto Fortuna;
  85. Vale Belo;
  86. Recanto Capim Mimoso;
  87. Parque do Mirante;
  88. City Petrópolis;
  89. Ipanema;
  90. Miramontes;
  91. Dora Maria;
  92. Recreio Campo Belo;
  93. Redentor;
  94. Parque Dom Pedro I;
  95. Samel Park;
  96. Nova Franca;
  97. Dr. Antônio Petraglia;
  98. Parque Moema;
  99. Milena;
  100. Santa Georgina;

"A falta de eletricidade impede a captação de água para tratamento e envio para as residências. O fornecimento de água entrará em recuperação assim que a energia for reestabelecida.  Por isso, a Companhia solicita o uso consciente do volume das caixas-d’água dos imóveis”, alega a Sabesp.

Além da nota, a empresa divulgou também o contato para registro de ocorrências e solicitações, que podem ser feitos pela Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

