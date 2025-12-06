Diante da escalada da violência de gênero no Brasil, o movimento Levante Mulheres Vivas realiza neste domingo (6) manifestações simultâneas por todo o Brasil, com forte mobilização no Estado de São Paulo. Em Bauru, o ponto de encontro será em frente à sede da Polícia Federal, na avenida Getúlio Vargas, a partir das 9h30. Todas as mulheres estão convidadas!

O movimento cobra ações urgentes de enfrentamento ao feminicídio e às atitudes de ódio às mulheres. A mobilização também pressiona pela aprovação do PL 896/2023, que inclui a misoginia na Lei do Racismo e avança na Câmara após aprovação no Senado.

A convocação resulta de um ano marcado por números alarmantes: segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil ultrapassou mil feminicídios apenas em 2025, média de quatro mulheres assassinadas por dia. A comoção nacional também cresceu após casos recentes de extrema violência, como o assassinato da pós-graduanda Catarina Karsten, em Florianópolis (SC), e o ataque no Cefet Maracanã, no Rio, que vitimou a diretora Allane Pedrotti e a psicóloga Layse Costa Pinheiro. Em São Paulo, o atropelamento e arrastamento de Tainara Souza Santos, que teve as pernas amputadas, intensificou o alerta sobre a crise.