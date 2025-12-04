A prefeita Suéllen Rosim (PSD) anuncia uma Parceria Público-Privada (PPP), avaliada preliminarmente em R$ 1 bilhão, para fazer a concessão da captação água no Rio Tietê visando o abastecimento de Bauru, entre outras providências para tentar resdolver de vez a crise hídrica anual que Bauru enfrenta há pelo menos 15 anos. O assunto foi discutido, na tarde desta quinta-feira (4), com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, em uma reunião no Palácio das Cerejeiras.

O modelo da parceria prevê a segurança hídrida com a captação de água no Rio Tietê, por meio de uma adutora de 48 quilômetros, e um sistema que tornará mais eficientes os 44 poços existentes na cidade, número que chegará a 48 com novas perfurações do Complexo Val de Palmas.

Segundo o governo municipal, o projeto mantém o Departamento de Água e Esgoto (DAE) operando, gerindo contratos e preservando as atuais equipe, enquanto a PPP atuaria na captação de água do Tietê, modernização de poços, substituição de redes, como em trechos com tubulações de amianto, e redução de perdas.