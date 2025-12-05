Uma padaria localizada na Vila Pacífico, em Bauru, foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (4). O crime ocorreu por volta das 3h, segundo a proprietária, e só foi percebido quando ela chegou ao estabelecimento, por volta das 6h40, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o registro policial, a vítima encontrou a porta dos fundos aberta e constatou que o vidro da janela havia sido quebrado. Um homem, ainda não identificado, teria pulado o muro do comércio, manipulado a câmera de segurança para mudar o ângulo de gravação e, em seguida, arrombado a janela. Por meio dela, conseguiu alcançar a chave da porta e entrar no local.

Do estabelecimento foram subtraídos um tablet e R$ 100 em dinheiro. As imagens de segurança chegaram a ser visualizadas pela proprietária, mas não foram apresentadas à Polícia Civil. A gravação mostra a ação, porém sem permitir a identificação clara do autor, que fugiu após o furto, informa o BO.