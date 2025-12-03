Liporoni ressalta que, embora a legislação esteja em constante evolução, uma lei sozinha não transforma a realidade. "O grande desafio está na prevenção e na capacidade de identificar os primeiros sinais do ciclo violento", diz. Quando a violência é percebida cedo e a rede de proteção atua rapidamente, aumenta a chance de interromper o ciclo antes que ele evolua para situações extremas, explica a delegada.

Malu Pinheiro, do Instituto Sou da Paz, diz que os crimes de feminicídio, muitas vezes cometidos por familiares ou companheiros e fora do ambiente público, exigem intervenções específicas, diferentes das aplicadas pela polícia em outros crimes contra a vida. Ela também aponta que a integração e ampliação dos serviços de acolhimento às mulheres em situação de violência é essencial para ajudar as vítimas a romperem o ciclo de abuso e a não permanecerem em risco.

A brutalidade nas ações de homens que matam mulheres deixa incrédulo até quem possui experiência em se deparar com os mortos. À Folha de S.Paulo a fotógrafa técnico-pericial Telma Rocha, que tem mais de 30 anos de atuação nas ruas de São Paulo e atualmente trabalha no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil, detalhou o que vê ao chegar em uma cena de crime.