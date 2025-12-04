Moradores da região das Vilas Industrial e Falcão reclamaram que nesta quarta-feira (3) ficaram sem água nas torneiras. Isso porque o DAE de Bauru voltou a realizar o rodízio no abastecimento de água, após a lagoa de captação do Rio Batalha ficar, nos últimos dias, abaixo dos 3,20 metros considerados ideais para garantir o fornecimento a cerca de 100 mil moradores. Com a chuva desta quarta, o nível da lagoa de captação está em 3,23m.

A autarquia não havia encerrado oficialmente o rodízio, justamente para evitar o risco de ter que implantá-lo novamente, como acabou ocorrendo. No entanto, a população vinha recebendo água desde o dia 15 de outubro, conforme publicado pelo JCNET.

Em nota, o DAE esclarece que o “o racionamento precisou ser atualizado por conta do nível da lagoa que estava em tendência de queda, atingindo 2,42 metros nesta quarta. O racionamento segue ativo e necessário, em esquema de 24x24, entre os grupos 1 (região do Pq. Sabiás, Ouro Verde, Independência em dias impares ) e 2 (região da Vl. Industrial, Vl. Falcão, Alto Paraíso em dias pares). A operação, no entanto, mantém-se dinâmica: os períodos de abastecimento podem ser estendidos sempre que a disponibilidade hídrica da lagoa de captação do Rio Batalha apresentar condições favoráveis”, informa.