Um homem armado matou duas mulheres e tirou a própria vida dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (28).

As primeiras informações apontam que as vítimas seriam funcionárias da unidade e que o autor dos disparos havia sido afastado do cargo.

A PM informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados após relatos de tiros dentro da instituição. No local, os policiais encontraram duas mulheres feridas, que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para uma unidade hospitalar.