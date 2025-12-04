O vereador Márcio Teixeira (PL) sofreu um mal-estar na tarde desta quinta-feira (4) e teve de ser levado à UPA do Mary Dota, onde chegou em estado de muito nervosismo e com dores no peito.

Ele está sendo atendido seguindo os protocolos, encontra-se na sala de emergência, monitorado e já medicado. Seu quadro é estável, mas segue fazendo todos os exames necessários e está sob monitoramento constante.

Márcio passou mal logo após publicar um vídeo em que faz críticas com muita veemência sobre o corte de árvores antigas em uma área próximo ao Mary Dota. Ele chegou a chorar e logo após sentiu vertigens. Como estava perto da UPA Mary Dota, conseguiu ir até a unidade, onde se encontra neste momento repousando, sob sedativos.