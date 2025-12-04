O vereador Márcio Teixeira (PL) deixou a UPA do Mary Dota às 21h45 desta quinta-feira (4), após passar horas sob cuidados médicos. Ele está bem de saúde e os exames para verificar algum problema mais grave de saúde deram negativo. Márcio sofreu um mal-estar com desmaio na tarde desta quinta e teve de ir à UPA do Mary Dota, onde chegou em estado de muito nervosismo e com fortes dores no peito.

O vereador, que é ambientalista, passou mal logo após publicar um vídeo em que faz críticas exaltadas e com muita veemência sobre o corte de árvores antigas em uma área próximo ao Mary Dota, onde estava.

Demonstrando muita indignação e decepção com os cortes, chorou ao final de sua mensagem e logo após sentiu vertigens e desmaiou. Como estava perto da UPA Mary Dota, após recobrar os sentidos conseguiu ir até a unidade, onde passsou várias horas repousando, sob sedativos, e fazendo exames.