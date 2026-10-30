Quem deseja aprender novas técnicas teatrais ou aprofundar conhecimentos sobre cultura popular poderá participar de duas oficinas gratuitas do 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira). São 40 vagas disponíveis, divididas entre duas atividades com inscrições prévias. A programação paralela também inclui um bate-papo sobre produção teatral e uma palestra sobre acessibilidade em projetos culturais.
A primeira oficina será realizada neste domingo (1º), às 10h, na Sala de Ensaio do Teatro Municipal Erotides de Campos. Ministrada por Marco França, Música da Cena – O Corpo Musical propõe explorar a musicalidade na construção cênica, trabalhando elementos como ritmo, pulsação, timbre, canto coral e jogos teatrais aplicados ao corpo. São 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos, com inscrições pelo formulário online.
Na segunda-feira (2), às 9h, o mesmo espaço recebe a oficina Que Brincadeira Que Dá?, conduzida por Cibele Mateus. A atividade propõe explorar movimentos, musicalidades e brincadeiras inspiradas em manifestações populares brasileiras, como Cavalo-Marinho, Guerreiro, Reisado, Boi e Caretas. Também são oferecidas 20 vagas, destinadas a artistas, profissionais da educação e interessados em cultura popular e comicidade. As inscrições devem ser feitas pelo formulário online.
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A programação continua com o Café do Teatro Erotides de Campos, encontro com os curadores Roberto Rosa e Cris Rocha para discutir a produção teatral contemporânea e os critérios utilizados na seleção dos espetáculos do festival. A conversa está marcada para as 19h do dia 5 de novembro, no Teatro Municipal Erotides de Campos.
Já no dia 7 de novembro, às 15h, Beatriz Turetta ministra a palestra Acessibilidade em Projetos Culturais, no ECA Guarantã. A atividade aborda medidas para tornar projetos e espaços culturais mais inclusivos, considerando aspectos comunicacionais, arquitetônicos e atitudinais, com atenção à participação das pessoas com deficiência.
Todas as atividades são gratuitas. O 21º Fentepira é realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), com produção e organização da Associação Cultural e Teatral Guarantã. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do festival, em @fentepira_oficial.