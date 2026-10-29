O Cine Araújo Piracicaba recebe a estreia de “Feito Pipa”, filme brasileiro escolhido para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar 2027. A programação também traz “O Bosque Selvagem”, “Razão e Sensibilidade”, “Três Horas Para Viver” e “100 Dias”, além de títulos que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Feito Pipa: Gugu é um menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o criou de forma livre e afetuosa, em uma vida com segurança e criatividade. Menos em sua relação com o pai Batista, feita de ausências, expectativas e afetos não ditos. Agora Gugu vive seu primeiro desafio quando precisa encarar a possibilidade de morar com ele.
O Bosque Selvagem: Existe um bosque escondido logo depois da cidade, um lugar que não aparece em nenhum mapa e de onde dizem que ninguém volta. É para lá que uma revoada de corvos leva o irmão de Prue, enviados por uma feiticeira. Sem pensar duas vezes, Prue parte para o Bosque Selvagem para salvá-lo, ao lado do amigo Curtis. Lá dentro, os dois encontram um mundo mágico, cheio de perigos, criaturas encantadas e segredos antigos.
Razão E Sensibilidade: Após perderem sua casa, as irmãs Elinor e Marianne Dashwood se mudam para uma propriedade distante, onde enfrentam desafios financeiros e descobrem as complexidades do amor na Inglaterra do século 19.
Três Horas Para Viver: O transportador de elite Hank Malone embarca em uma missão urgente: entregar um órgão vital para salvar a vida de uma garotinha de 7 anos. O que parecia ser uma tarefa direta logo se transforma em uma corrida contra o tempo, quando uma perigosa organização criminosa entra em cena.
100 Dias: Sozinho em um pequeno barco, Amyr Klink desafia o Atlântico Sul a remo e escreve uma história que nunca havia sido tentada. A travessia entre a África e o Brasil se transforma em uma batalha contra o medo, a solidão e os próprios limites.
SEGUEM EM CARTAZ
Cara de Barro: Matt Hagen é um jovem de Gotham cuja rápida ascensão como astro de Hollywood é interrompida quando um criminoso o deixa gravemente desfigurado. Abandonado e desesperado, ele procura um tratamento experimental capaz de restaurar sua aparência. O procedimento funciona, mas provoca consequências inesperadas que afetam sua percepção da realidade e o conduzem por um caminho destrutivo de vingança.
Street Fighter: Ambientado em 1993, os lutadores Ryu e Ken Masters são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado.
Carros (20º Aniversário): Relâmpago McQueen, um carro de corrida ambicioso e famoso, se perde a caminho de uma prova decisiva e acaba parando na pequena Radiator Springs. Obrigado a consertar os danos que causou na cidade, ele aprende com os moradores locais o valor da amizade, da humildade e do trabalho em equipe.
Também seguem em cartaz os filmes: Daniel E A Fornalha Ardente e Verity.
O Cine Araújo do Shopping Piracicaba também terá uma Sessão Inclusiva no sábado (31), às 13h, com a exibição de “Galinha Pintadinha – O Filme”. A sessão é adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, com luzes parcialmente acesas, volume de áudio reduzido e liberdade para entrar, sair ou circular pela sala durante o filme. Não haverá exibição de trailers ou comerciais antes da sessão. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Cine Araújo.
CINE TEATRO SÃO PEDRO
O Cine Teatro Shopping São Pedro terá três filmes em cartaz entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. “Verity” será exibido às 16h30, com sessões dubladas no sábado (31), domingo (1º) e segunda-feira (2). Já o filme nacional “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” terá sessões às 18h30, todos os dias, enquanto “Cara de Barro” será exibido diariamente às 21h, com sessões dubladas.
Os ingressos custam R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira para sessões 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, há preço único de R$ 15. O Cine Teatro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. A programação está sujeita a alterações.