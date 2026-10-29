O Cine Araújo Piracicaba recebe a estreia de “Feito Pipa”, filme brasileiro escolhido para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar 2027. A programação também traz “O Bosque Selvagem”, “Razão e Sensibilidade”, “Três Horas Para Viver” e “100 Dias”, além de títulos que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Feito Pipa: Gugu é um menino de 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o criou de forma livre e afetuosa, em uma vida com segurança e criatividade. Menos em sua relação com o pai Batista, feita de ausências, expectativas e afetos não ditos. Agora Gugu vive seu primeiro desafio quando precisa encarar a possibilidade de morar com ele.