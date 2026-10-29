O ex-banqueiro Daniel Vorcaro negou ter cometido irregularidades nas operações financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco Regional de Brasília (BRB). Em depoimento prestado à Polícia Federal (PF) no dia 15 de outubro, ele afirmou que não existem provas de fraude, defendeu o arquivamento da investigação e pediu um “voto de confiança” à delegada responsável pelo caso.

A declaração foi feita durante uma oitiva conduzida pela delegada Janaína Palazzo, que durou aproximadamente duas horas. O depoimento ocorreu antes da conclusão da primeira fase da Operação Compliance Zero, quando Vorcaro e outros 14 investigados foram indiciados pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (28).

Durante o interrogatório, o ex-banqueiro questionou a existência de prejuízo nas operações investigadas e sugeriu a realização de uma perícia independente para avaliar os ativos negociados entre as instituições financeiras. “Arquive esse processo, porque não tem prova nenhuma, não tem prova de fraude, porque não tem prejuízo. Faça-se uma perícia. Vamos contratar uma perícia de fora para saber se os ativos foram vendidos. Se não tiver tido prejuízo, o que eu fiz?”, questionou.