A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados por suspeita de envolvimento em fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master e ao Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram apuradas na primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga operações envolvendo carteiras de crédito consideradas irregulares e que teriam provocado prejuízos bilionários à instituição financeira pública.

De acordo com o relatório de indiciamento, Vorcaro teria exercido papel central nas operações investigadas. A Polícia Federal apontou que o ex-banqueiro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas transações envolvendo carteiras de crédito do Banco Master que causaram perdas ao BRB.

Segundo os investigadores, Vorcaro, na condição de controlador do Banco Master, ocupava o centro decisório da estrutura examinada e seria o principal beneficiário econômico das operações destinadas a obter liquidez para a instituição financeira.