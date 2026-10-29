Os cemitérios municipais de Piracicaba devem receber aproximadamente 25 mil visitantes na segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. Para quem pretende homenagear familiares e amigos falecidos, os cemitérios da Saudade, da Vila Rezende e de Ibitiruna estarão abertos das 7h às 18h.

Quem planeja cuidar dos túmulos também precisa ficar atento aos prazos. Segundo a Prefeitura, a limpeza dos jazigos poderá ser feita no próprio Dia de Finados, mas as reformas e pinturas devem ser concluídas até sexta-feira, 30 de outubro.