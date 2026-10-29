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FERIADO

Finados: veja horários e missas nos cemitérios de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os cemitérios de Piracicaba devem receber cerca de 25 mil pessoas no Dia de Finados, com funcionamento das 7h às 18h.
Os cemitérios de Piracicaba devem receber cerca de 25 mil pessoas no Dia de Finados, com funcionamento das 7h às 18h.

Os cemitérios municipais de Piracicaba devem receber aproximadamente 25 mil visitantes na segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. Para quem pretende homenagear familiares e amigos falecidos, os cemitérios da Saudade, da Vila Rezende e de Ibitiruna estarão abertos das 7h às 18h.

Quem planeja cuidar dos túmulos também precisa ficar atento aos prazos. Segundo a Prefeitura, a limpeza dos jazigos poderá ser feita no próprio Dia de Finados, mas as reformas e pinturas devem ser concluídas até sexta-feira, 30 de outubro.

A programação religiosa inclui missas na capela do Cemitério da Saudade, às 7h e às 9h. No Cemitério da Vila Rezende, as celebrações estão previstas para as 8h, 10h e 16h. No local, também haverá oração do santo terço a cada hora.

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Trânsito, transporte e serviços aos visitantes

Para facilitar a circulação durante a data, agentes de trânsito vão monitorar os cemitérios da Saudade e da Vila Rezende. Na Saudade, a atuação será intensificada na segurança e na travessia de pedestres em frente ao portal de entrada. A Guarda Civil Municipal também realizará patrulhamento nos dois locais. O transporte público municipal funcionará com horários de domingos e feriados. Por isso, quem pretende utilizar os ônibus deve consultar os horários das linhas antes de sair de casa.

Para oferecer mais comodidade aos visitantes, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) instalará bebedouros nos cemitérios da Saudade e da Vila Rezende. As equipes de manutenção também intensificaram a roçagem e a pintura de guias para preparar os espaços para a data, em razão do crescimento da vegetação após as chuvas de outubro.

A venda de flores naturais e artificiais estará autorizada no entorno dos cemitérios da Saudade, com cinco ambulantes, e da Vila Rezende, com três. A fiscalização ficará a cargo do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal.

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