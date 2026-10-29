Os cemitérios municipais de Piracicaba devem receber aproximadamente 25 mil visitantes na segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. Para quem pretende homenagear familiares e amigos falecidos, os cemitérios da Saudade, da Vila Rezende e de Ibitiruna estarão abertos das 7h às 18h.
Quem planeja cuidar dos túmulos também precisa ficar atento aos prazos. Segundo a Prefeitura, a limpeza dos jazigos poderá ser feita no próprio Dia de Finados, mas as reformas e pinturas devem ser concluídas até sexta-feira, 30 de outubro.
A programação religiosa inclui missas na capela do Cemitério da Saudade, às 7h e às 9h. No Cemitério da Vila Rezende, as celebrações estão previstas para as 8h, 10h e 16h. No local, também haverá oração do santo terço a cada hora.
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Trânsito, transporte e serviços aos visitantes
Para facilitar a circulação durante a data, agentes de trânsito vão monitorar os cemitérios da Saudade e da Vila Rezende. Na Saudade, a atuação será intensificada na segurança e na travessia de pedestres em frente ao portal de entrada. A Guarda Civil Municipal também realizará patrulhamento nos dois locais. O transporte público municipal funcionará com horários de domingos e feriados. Por isso, quem pretende utilizar os ônibus deve consultar os horários das linhas antes de sair de casa.
Para oferecer mais comodidade aos visitantes, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) instalará bebedouros nos cemitérios da Saudade e da Vila Rezende. As equipes de manutenção também intensificaram a roçagem e a pintura de guias para preparar os espaços para a data, em razão do crescimento da vegetação após as chuvas de outubro.
A venda de flores naturais e artificiais estará autorizada no entorno dos cemitérios da Saudade, com cinco ambulantes, e da Vila Rezende, com três. A fiscalização ficará a cargo do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal.