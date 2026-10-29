Moradores de cinco bairros de Piracicaba poderão descartar objetos inservíveis durante o arrastão contra a dengue neste sábado (31). A ação será realizada das 8h às 14h e tem como objetivo retirar materiais que podem acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
O trabalho será realizado nas regiões da Chácara Floresta, Vila Pauliceia, Pauliceia e Jardim Paulista I e II. O ponto de encontro das equipes será o Ginásio de Esportes da Pauliceia, localizado na rua Idalina, 351.
A iniciativa é conduzida pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e à Secretaria Municipal de Saúde. Até setembro deste ano, os arrastões realizados no município haviam recolhido aproximadamente 247 toneladas de materiais.
Até 27 de outubro, Piracicaba registrava 8.645 notificações de dengue, 89 casos confirmados e nenhum óbito em dados provisórios de 2026. No mesmo período de 2025, os dados consolidados apontavam 24.194 notificações, 5.823 confirmações e cinco mortes. Em 2024, foram 63.398 notificações, 29.388 casos confirmados e 16 óbitos.
VEJA MAIS:
- Feriado prolongado muda rotina de serviços em Piracicaba; Veja
- Finados: veja horários e missas nos cemitérios de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como evitar criadouros do mosquito
A prevenção também depende dos cuidados adotados pelos moradores dentro de casa. A orientação é reservar dez minutos por semana para verificar locais que podem acumular água, incluindo ralos externos, calhas, pneus, pratos de plantas e reservatórios de degelo de geladeiras.
Outras medidas recomendadas são manter caixas-d'água bem vedadas, guardar garrafas com a boca para baixo, tratar piscinas com cloro e lavar semanalmente os bebedouros de animais. A população também deve permitir a entrada dos agentes de saúde e de endemias para orientações e vistorias.
A vacina contra a dengue continua disponível na rede municipal para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em esquema de duas doses com intervalo de três meses. A imunização é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família, exceto na UBS Paulista. É necessário apresentar documento de identificação com foto e Cartão Nacional do SUS.