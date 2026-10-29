Moradores de cinco bairros de Piracicaba poderão descartar objetos inservíveis durante o arrastão contra a dengue neste sábado (31). A ação será realizada das 8h às 14h e tem como objetivo retirar materiais que podem acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O trabalho será realizado nas regiões da Chácara Floresta, Vila Pauliceia, Pauliceia e Jardim Paulista I e II. O ponto de encontro das equipes será o Ginásio de Esportes da Pauliceia, localizado na rua Idalina, 351.

A iniciativa é conduzida pelas equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e à Secretaria Municipal de Saúde. Até setembro deste ano, os arrastões realizados no município haviam recolhido aproximadamente 247 toneladas de materiais.