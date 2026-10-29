Patrick Stewart, conhecido mundialmente por interpretar o Professor Charles Xavier na franquia X-Men, morreu aos 86 anos, em 28 de outubro, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O falecimento do ator britânico foi anunciado nesta quinta-feira (29) por sua representante. Além de marcar o universo dos super-heróis, Stewart conquistou reconhecimento como o capitão Jean-Luc Picard, da série Star Trek: A Nova Geração, e se destacou em produções teatrais ao longo de décadas.
Segundo informações divulgadas por sua representante, o artista passou seus últimos momentos cercado por familiares e amigos. Relatos sobre seu estado de saúde mencionaram Alzheimer e demência com corpos de Lewy. A notícia repercutiu entre admiradores de diferentes gerações, que acompanharam sua trajetória tanto nas telas quanto nos palcos.
Antes de alcançar projeção internacional no cinema e na televisão, Stewart construiu uma carreira sólida no teatro britânico. Integrante da Royal Shakespeare Company, participou de montagens de obras clássicas e recebeu três prêmios Olivier, uma das principais honrarias das artes cênicas do Reino Unido. Ao longo da vida profissional, também acumulou indicações a premiações como Tony, Emmy, Globo de Ouro e SAG Awards.
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A relação de Patrick Stewart com o universo dos mutantes começou em 2000, com o lançamento de X-Men: O Filme. Na produção, ele interpretou Charles Xavier, conhecido como Professor X, líder dos mutantes e fundador de uma escola voltada à convivência entre humanos e pessoas com habilidades extraordinárias. O personagem se tornou um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira, e o ator voltou a interpretá-lo em diferentes filmes da franquia, incluindo X-Men 2 (2003), X-Men: O Confronto Final (2006), X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) e Logan (2017).
Outra atuação que consolidou seu lugar na cultura pop foi a de Jean-Luc Picard, comandante da nave Enterprise em Star Trek: A Nova Geração, série lançada em 1987. O sucesso do personagem levou Stewart a reprisá-lo em filmes da franquia e, posteriormente, na série Star Trek: Picard. Já no universo cinematográfico da Marvel, o ator voltou a viver uma versão de Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).
Fora das telas, Stewart recebeu reconhecimento por sua contribuição às artes e por seu envolvimento em causas sociais. Em 2001, foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico e, em 2010, recebeu o título de cavaleiro por seus serviços ao teatro. O ator também apoiou iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres, ao combate à violência doméstica, à proteção dos animais e à defesa dos refugiados. Ele deixa a esposa, Sunny Ozell, e os filhos Daniel e Sophie, além de uma trajetória artística que atravessou gerações.