Patrick Stewart, conhecido mundialmente por interpretar o Professor Charles Xavier na franquia X-Men, morreu aos 86 anos, em 28 de outubro, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O falecimento do ator britânico foi anunciado nesta quinta-feira (29) por sua representante. Além de marcar o universo dos super-heróis, Stewart conquistou reconhecimento como o capitão Jean-Luc Picard, da série Star Trek: A Nova Geração, e se destacou em produções teatrais ao longo de décadas.

Segundo informações divulgadas por sua representante, o artista passou seus últimos momentos cercado por familiares e amigos. Relatos sobre seu estado de saúde mencionaram Alzheimer e demência com corpos de Lewy. A notícia repercutiu entre admiradores de diferentes gerações, que acompanharam sua trajetória tanto nas telas quanto nos palcos.