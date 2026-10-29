Professores das redes municipal, estadual e particular poderão participar gratuitamente da oficina Cultura e Identidade Caipira, em Piracicaba. A atividade será realizada na quinta-feira (5), das 19h às 21h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com propostas para trabalhar a arte, as tradições e a identidade regional em sala de aula. Inscrição gratuita pelo formulário.

A formação terá como referência a exposição Caipiras: das tropas à moda de viola, que permanece em cartaz na Pinacoteca até 6 de dezembro. A mostra reúne obras do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo e apresenta diferentes representações do modo de vida caipira.

Um dos destaques é a produção de Almeida Júnior, conhecido como o pintor dos caipiras. A exposição também conta com trabalhos de Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas, Miguelzinho Dutra, Antonio Rocco e Antônio Parreiras, autor da pintura Fim de Romance.