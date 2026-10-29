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CULTURA

Oficina gratuita ensina piracicabanos sobre a cultura caipira

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A oficina Cultura e Identidade Caipira pretende ampliar o repertório cultural dos educadores e oferecer subsídios para trabalhar em sala de aula.
A oficina Cultura e Identidade Caipira pretende ampliar o repertório cultural dos educadores e oferecer subsídios para trabalhar em sala de aula.

Professores das redes municipal, estadual e particular poderão participar gratuitamente da oficina Cultura e Identidade Caipira, em Piracicaba. A atividade será realizada na quinta-feira (5), das 19h às 21h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, com propostas para trabalhar a arte, as tradições e a identidade regional em sala de aula. Inscrição gratuita pelo formulário.

A formação terá como referência a exposição Caipiras: das tropas à moda de viola, que permanece em cartaz na Pinacoteca até 6 de dezembro. A mostra reúne obras do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo e apresenta diferentes representações do modo de vida caipira.

Um dos destaques é a produção de Almeida Júnior, conhecido como o pintor dos caipiras. A exposição também conta com trabalhos de Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas, Miguelzinho Dutra, Antonio Rocco e Antônio Parreiras, autor da pintura Fim de Romance.

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Como será a formação

Ministrada pelo especialista em História da Arte Fábio San Juan e pelo artista e professor Willian Hussar, a oficina prevê contextualização histórica e artística, leitura de imagens e troca de experiências entre os participantes.

A programação também inclui apresentação de materiais de apoio e sugestões de práticas pedagógicas. A visita técnica à exposição permitirá o contato direto com as obras originais e a discussão sobre as relações entre arte, cultura e identidade regional. A proposta é ampliar o repertório cultural dos educadores e oferecer subsídios para abordar em sala de aula os saberes e as tradições caipiras, considerados parte da formação histórica e cultural de Piracicaba e região.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, do Centro Nacional de Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu) e da Secretaria Municipal de Educação.

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