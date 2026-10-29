O técnico Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira nos últimos compromissos da equipe neste ano. A convocação, divulgada nesta quinta-feira (29), contempla os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. Os dois confrontos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.

As partidas terão início pela manhã no horário de Brasília. O primeiro desafio será diante do Japão, no dia 14, às 7h15. Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção anfitriã às 7h. Os jogos fazem parte da preparação da equipe para os próximos compromissos internacionais e encerram a agenda da Seleção em 2026.

A lista reúne atletas que atuam no futebol brasileiro e em clubes do exterior, distribuídos entre goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. A relação também inclui nomes jovens, dentro do processo de observação conduzido pela comissão técnica. A apresentação dos jogadores está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 11 de novembro, antes do primeiro amistoso.