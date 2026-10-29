O técnico Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira nos últimos compromissos da equipe neste ano. A convocação, divulgada nesta quinta-feira (29), contempla os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. Os dois confrontos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.
As partidas terão início pela manhã no horário de Brasília. O primeiro desafio será diante do Japão, no dia 14, às 7h15. Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção anfitriã às 7h. Os jogos fazem parte da preparação da equipe para os próximos compromissos internacionais e encerram a agenda da Seleção em 2026.
A lista reúne atletas que atuam no futebol brasileiro e em clubes do exterior, distribuídos entre goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. A relação também inclui nomes jovens, dentro do processo de observação conduzido pela comissão técnica. A apresentação dos jogadores está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 11 de novembro, antes do primeiro amistoso.
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Confira a lista de convocados
Entre os goleiros, foram chamados Bento, do Al-Nassr; Lucas Perri, do Torino; e Pedro Morisco, do Coritiba. A defesa contará com Arthur Dias, do Athletico-PR; Carlos Augusto, da Inter de Milão; Douglas Santos, do Zenit; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Jair Cunha, do Nottingham Forest; Jonathan Jesus, do Cruzeiro; Vanderson, do Monaco; Vitor Reis, do Manchester City; e Wesley, da Roma.
Para o meio-campo, Ancelotti selecionou André Luiz, do Corinthians; Andrey Santos, do Manchester United; Bruno Guimarães, do Arsenal; Danilo Santos, do Botafogo; Gabriel Bontempo, do Santos; João Gomes, do Aston Villa; e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. O setor ofensivo terá Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk; Allan, do Manchester City; Endrick, do Real Madrid; Estêvão, do Chelsea; Raphinha, do Barcelona; Rayan, do Bournemouth; e Vinicius Junior, também do Real Madrid.
A convocação ocorre após a última sequência de amistosos da Seleção, disputada entre setembro e outubro, quando o Brasil enfrentou Austrália e Índia. Agora, os duelos em Singapura representam uma nova oportunidade para Ancelotti observar o grupo e avaliar alternativas para a equipe. Paralelamente, a Confederação Brasileira de Futebol busca viabilizar confrontos contra seleções europeias para as datas Fifa previstas para março e junho de 2027.