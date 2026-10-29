A prisão aconteceu durante a Operação Impacto, no Jardim Levorato em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

A casa caiu. A Polícia Militar prendeu em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), um homem que usava o emprego em posto de combustíveis como fachada para o tráfico de drogas.

Segundo a PM, a equipe estava em patrulhamento quando recebeu a denúncia quente: um funcionário do posto estaria vendendo droga no próprio trabalho e escondendo o resto em casa.

Os policiais foram para cima. Avistaram o suspeito saindo de motocicleta da residência. Ao ver a viatura, ele se entregou: voltou correndo para dentro do imóvel e foi abordado na hora. Na busca pessoal, a PM já achou as primeiras porções de maconha.

Com autorização para entrar na casa, os PMs encontraram o arsenal do tráfico: 17 porções de maconha prontas para venda, 2 sementes, R$ 44,75 em dinheiro, 2 iPhones, 2 rádios comunicadores, 1 balança de precisão, 4 dichavadores, 6 blocos de papel para confeccionar cigarro e até uma máscara do Coringa.