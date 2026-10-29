Atletas surdos de Piracicaba vêm conquistando espaço em competições esportivas e levando o nome do município ao pódio. Integrantes da Associação de Surdos - Libras Piracicaba (Assupira) alcançaram resultados no atletismo, futsal e vôlei de praia, em atividades que também contribuem para a inclusão de pessoas surdas no esporte. Os treinamentos contam com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades.
Um dos destaques é a atleta Rosângela Alves Ramos, que conquistou três medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro de Atletismo de Surdos, realizado em junho e organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS). Ela subiu ao pódio nas provas de 400, 800 e 1.500 metros rasos. Também representaram Piracicaba Alexsandro Aparecido do Prado, Haroldo Stella e Jucinei Roberto Gonçalves.
“Foi incrível nossa primeira participação em uma competição nacional. O trabalho começou em abril deste ano e já conseguimos trazer ótimos resultados para Piracicaba”, destacou Giselle Lorena Milhomem, presidente da Assupira.
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Títulos e convocações em diferentes modalidades
No futsal, a equipe participou, em junho, do Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos Sub-23, realizado no Ginásio do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O atleta Rainer, de Piracicaba, foi convocado para representar a seleção paulista da modalidade, que terminou a competição nacional na quarta colocação.
Outra conquista veio no vôlei de praia. No sábado (24), a dupla formada por João Pedro de Freitas e Denílson Santos Bastos venceu a segunda etapa do Campeonato Paulista de Vôlei de Praia de Surdos, disputada em São Paulo. Em agosto, os atletas já haviam conquistado a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro.
“Agradecemos de coração todos os apoiadores do esporte de surdos no município, em especial a Prefeitura por ter oportunizado os espaços para treinamentos. Seguimos em frente”, afirmou Denílson.
As atividades esportivas da Assupira são realizadas com trabalho voluntário. No atletismo, os treinos ocorrem às segundas e quartas-feiras, na pista do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, com o professor Wellington Fraga, da Secretaria de Esportes. A equipe de futsal treina uma vez por semana no Ginásio da Vila Sônia.
Fundada em 2021, a Assupira é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos voltada à inclusão, à representação e ao desenvolvimento de pessoas surdas, com deficiência auditiva ou surdocegueira. A sede fica na rua Antônio Corrêa Barbosa, 1.600, no Centro de Piracicaba. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @assupira.