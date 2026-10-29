Atletas surdos de Piracicaba vêm conquistando espaço em competições esportivas e levando o nome do município ao pódio. Integrantes da Associação de Surdos - Libras Piracicaba (Assupira) alcançaram resultados no atletismo, futsal e vôlei de praia, em atividades que também contribuem para a inclusão de pessoas surdas no esporte. Os treinamentos contam com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades.

Um dos destaques é a atleta Rosângela Alves Ramos, que conquistou três medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro de Atletismo de Surdos, realizado em junho e organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS). Ela subiu ao pódio nas provas de 400, 800 e 1.500 metros rasos. Também representaram Piracicaba Alexsandro Aparecido do Prado, Haroldo Stella e Jucinei Roberto Gonçalves.