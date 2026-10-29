Os valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrados sobre gasolina, diesel e gás de cozinha serão reajustados a partir de 1º de fevereiro de 2027. A atualização foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e prevê aumento de até 11,1% no imposto sobre os combustíveis.

O diesel terá a maior alta percentual, passando de R$ 1,17 para R$ 1,30 por litro, um reajuste de 11,1%. Na gasolina, o ICMS subirá de R$ 1,57 para R$ 1,64 por litro, o que representa aumento de 4,5%.

Já o imposto sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP), utilizado nos botijões de cozinha, passará de R$ 1,47 para R$ 1,54 por quilo, uma elevação de 4,8%. Os novos valores serão aplicados em todo o país.