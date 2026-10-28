O filme “Feito Pipa”, escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027, terá sessões de pré-estreia em Piracicaba a partir desta quinta-feira (29). Dirigido por Allan Deberton, o longa aborda relações familiares, amadurecimento e identidade. A produção chega aos cinemas brasileiros antes da estreia comercial nacional, marcada para 5 de novembro.

A história acompanha Gugu, um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada responsável por sua criação. Os dois mantêm uma relação próxima e afetuosa, mas a rotina muda quando a saúde da avó começa a se fragilizar. Com medo de ser separado de Dilma, Gugu enfrenta a possibilidade de morar com o pai, Batista, interpretado por Lázaro Ramos. A relação entre os dois é marcada por conflitos e ausências, enquanto o garoto também precisa lidar com questões relacionadas à própria identidade e ao sentimento de pertencimento.