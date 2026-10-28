O filme “Feito Pipa”, escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027, terá sessões de pré-estreia em Piracicaba a partir desta quinta-feira (29). Dirigido por Allan Deberton, o longa aborda relações familiares, amadurecimento e identidade. A produção chega aos cinemas brasileiros antes da estreia comercial nacional, marcada para 5 de novembro.
A história acompanha Gugu, um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol, que vive com a avó Dilma, uma professora aposentada responsável por sua criação. Os dois mantêm uma relação próxima e afetuosa, mas a rotina muda quando a saúde da avó começa a se fragilizar. Com medo de ser separado de Dilma, Gugu enfrenta a possibilidade de morar com o pai, Batista, interpretado por Lázaro Ramos. A relação entre os dois é marcada por conflitos e ausências, enquanto o garoto também precisa lidar com questões relacionadas à própria identidade e ao sentimento de pertencimento.
O elenco conta ainda com Yuri Gomes, no papel de Gugu, e Teca Pereira, como Dilma. A direção é de Allan Deberton, e as filmagens ocorreram em Quixadá, no interior do Ceará. A narrativa combina o cenário sertanejo com uma história sobre afeto, vínculos familiares e os desafios da infância.
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“Feito Pipa” representa o Brasil na disputa pelo Oscar 2027
Em setembro, “Feito Pipa” foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O longa foi selecionado entre 15 produções inscritas, passando por uma etapa final com seis filmes.
A escolha não garante uma indicação à premiação. A produção ainda precisa avançar no processo de seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável por definir os indicados. A lista oficial está prevista para 21 de janeiro de 2027, e a cerimônia da 99ª edição do Oscar será realizada em 14 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Antes de chegar ao circuito comercial brasileiro, o filme conquistou reconhecimento internacional. No Festival de Berlim, em fevereiro, recebeu o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo júri jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus. No Festival de Cinema de Gramado, venceu nas categorias de Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Filme pelo Júri Popular, além de receber uma menção honrosa para Yuri Gomes.