As roupas para animais de estimação estão ganhando espaço no mercado pet brasileiro, acompanhando a tendência de tutores que investem cada vez mais em produtos para seus companheiros. Um levantamento da Scanntech, divulgado em outubro de 2026, apontou crescimento de 102,2% no faturamento e de 35,7% nas unidades vendidas de vestuário pet no varejo alimentar.

Apesar da popularidade das roupinhas, vestir um animal não é apenas uma questão de estilo. A necessidade depende de fatores como idade, porte, tipo de pelagem e condições de saúde. Filhotes, animais idosos e aqueles com pelos curtos podem sentir mais frio e, em determinadas situações, se beneficiar de uma proteção extra.

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Quando a roupa pode fazer mal?