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ABASTECIMENTO

Captação do Rio Piracicaba volta a operar com 100% da capacidade

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Mais de 40 toneladas de resíduos foram retirados após fortes chuvas no fim de semana
Mais de 40 toneladas de resíduos foram retirados após fortes chuvas no fim de semana

A Captação 1 do Rio Piracicaba voltou a funcionar com 100% da capacidade na tarde desta terça-feira (27), após a retirada de mais de 40 toneladas de resíduos acumulados durante as chuvas do fim de semana. O trabalho foi realizado pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) para restabelecer a operação da estrutura e permitir a retomada da produção de água.

Na segunda-feira (26), a autarquia havia reduzido em 60% a capacidade de captação no local devido ao acúmulo de materiais trazidos pela correnteza. Os resíduos comprometiam o funcionamento da unidade e exigiram uma operação de limpeza.

Com a conclusão do serviço, a produção de água está sendo retomada de forma gradual. 

Saiba mais:

Chuvas aumentam o acúmulo de resíduos na captação

O trabalho de limpeza é realizado principalmente após períodos de chuva, quando a elevação do volume e da velocidade da água transporta areia, terra, folhas e outros materiais até as estruturas de captação.

O acúmulo desses resíduos pode bloquear a passagem da água, afetar o funcionamento das bombas e interferir nas etapas de tratamento. A retirada dos materiais permite manter os equipamentos em operação e evitar prejuízos ao sistema de abastecimento.

As enxurradas também podem levar para o rio substâncias provenientes das ruas, de áreas rurais e das margens, incluindo óleo, combustíveis, esgoto e resíduos de animais. Por esse motivo, o Semae acompanha as condições da água e o funcionamento do sistema para identificar possíveis alterações e adotar medidas necessárias durante o tratamento.

Semae orienta moradores a economizar água

Enquanto o abastecimento é recuperado, a autarquia recomenda que os moradores das regiões afetadas evitem o desperdício. A orientação vale especialmente para imóveis com caixa-d’água, que devem utilizar a reserva de forma consciente até que o fornecimento seja normalizado.

As atualizações sobre interrupções, manutenções programadas e ocorrências no sistema podem ser consultadas na seção “Situação do Abastecimento”, no site oficial do Semae: https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br.

A população também pode entrar em contato com a autarquia pelos seguintes canais: WhatsApp 24 horas, no número (19) 3403-9608; Central de Atendimento 24 horas, pelo telefone 0800 772 9611; e Disque 115.

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