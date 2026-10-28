A Captação 1 do Rio Piracicaba voltou a funcionar com 100% da capacidade na tarde desta terça-feira (27), após a retirada de mais de 40 toneladas de resíduos acumulados durante as chuvas do fim de semana. O trabalho foi realizado pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) para restabelecer a operação da estrutura e permitir a retomada da produção de água.
Na segunda-feira (26), a autarquia havia reduzido em 60% a capacidade de captação no local devido ao acúmulo de materiais trazidos pela correnteza. Os resíduos comprometiam o funcionamento da unidade e exigiram uma operação de limpeza.
Com a conclusão do serviço, a produção de água está sendo retomada de forma gradual.
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Chuvas aumentam o acúmulo de resíduos na captação
O trabalho de limpeza é realizado principalmente após períodos de chuva, quando a elevação do volume e da velocidade da água transporta areia, terra, folhas e outros materiais até as estruturas de captação.
O acúmulo desses resíduos pode bloquear a passagem da água, afetar o funcionamento das bombas e interferir nas etapas de tratamento. A retirada dos materiais permite manter os equipamentos em operação e evitar prejuízos ao sistema de abastecimento.
As enxurradas também podem levar para o rio substâncias provenientes das ruas, de áreas rurais e das margens, incluindo óleo, combustíveis, esgoto e resíduos de animais. Por esse motivo, o Semae acompanha as condições da água e o funcionamento do sistema para identificar possíveis alterações e adotar medidas necessárias durante o tratamento.
Semae orienta moradores a economizar água
Enquanto o abastecimento é recuperado, a autarquia recomenda que os moradores das regiões afetadas evitem o desperdício. A orientação vale especialmente para imóveis com caixa-d’água, que devem utilizar a reserva de forma consciente até que o fornecimento seja normalizado.
As atualizações sobre interrupções, manutenções programadas e ocorrências no sistema podem ser consultadas na seção “Situação do Abastecimento”, no site oficial do Semae: https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br.
A população também pode entrar em contato com a autarquia pelos seguintes canais: WhatsApp 24 horas, no número (19) 3403-9608; Central de Atendimento 24 horas, pelo telefone 0800 772 9611; e Disque 115.