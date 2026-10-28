A Captação 1 do Rio Piracicaba voltou a funcionar com 100% da capacidade na tarde desta terça-feira (27), após a retirada de mais de 40 toneladas de resíduos acumulados durante as chuvas do fim de semana. O trabalho foi realizado pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) para restabelecer a operação da estrutura e permitir a retomada da produção de água.

Na segunda-feira (26), a autarquia havia reduzido em 60% a capacidade de captação no local devido ao acúmulo de materiais trazidos pela correnteza. Os resíduos comprometiam o funcionamento da unidade e exigiram uma operação de limpeza.

Com a conclusão do serviço, a produção de água está sendo retomada de forma gradual.