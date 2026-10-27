A Prefeitura de Piracicaba iniciou nesta terça-feira (27) uma força-tarefa para realizar a limpeza de vias e espaços públicos atingidos pelo transbordamento do rio Piracicaba após as chuvas registradas durante o fim de semana. Os trabalhos abrangem trechos da avenida Beira Rio, da rua do Porto e da avenida Alidor Pecorari. Os serviços na avenida Jaime Pereira também estão previstos para começar ao longo do dia.

A ação tem como objetivo retirar os resíduos deixados pela elevação do nível do rio e recuperar as condições de limpeza das áreas afetadas. Desde o início dos trabalhos, as equipes atuam no recolhimento de lixo e outros materiais acumulados nas vias, além da remoção da lama espalhada pela água.

Outro serviço realizado durante a força-tarefa é a desobstrução de bocas de lobo. A medida faz parte dos trabalhos de limpeza da infraestrutura urbana após o transbordamento e busca retirar materiais que possam comprometer o escoamento da água da chuva.