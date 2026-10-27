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IMPACTO DAS CHUVAS

Força-tarefa realiza limpeza na Rua do Porto após cheia do rio

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Prefeitura realiza limpeza na região da Rua do Porto após transbordamento do rio Piracicaba.
Prefeitura realiza limpeza na região da Rua do Porto após transbordamento do rio Piracicaba.

A Prefeitura de Piracicaba iniciou nesta terça-feira (27) uma força-tarefa para realizar a limpeza de vias e espaços públicos atingidos pelo transbordamento do rio Piracicaba após as chuvas registradas durante o fim de semana. Os trabalhos abrangem trechos da avenida Beira Rio, da rua do Porto e da avenida Alidor Pecorari. Os serviços na avenida Jaime Pereira também estão previstos para começar ao longo do dia.

A ação tem como objetivo retirar os resíduos deixados pela elevação do nível do rio e recuperar as condições de limpeza das áreas afetadas. Desde o início dos trabalhos, as equipes atuam no recolhimento de lixo e outros materiais acumulados nas vias, além da remoção da lama espalhada pela água.

Outro serviço realizado durante a força-tarefa é a desobstrução de bocas de lobo. A medida faz parte dos trabalhos de limpeza da infraestrutura urbana após o transbordamento e busca retirar materiais que possam comprometer o escoamento da água da chuva.

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Limpeza ocorre ao longo do dia

De acordo com a programação da Prefeitura, os serviços serão realizados durante todo o dia nesta terça-feira. As equipes estão concentradas nos trechos atingidos pelo avanço da água, especialmente na região da Rua do Porto, um dos pontos contemplados pela operação.

Além da retirada de lama e resíduos, a limpeza das vias é importante para recuperar as condições de circulação e utilização dos espaços públicos após o episódio. A execução dos trabalhos depende das condições encontradas em cada trecho afetado.

A força-tarefa ocorre após as chuvas do fim de semana provocarem o transbordamento do rio Piracicaba e atingirem áreas próximas ao curso d’água. A operação reúne serviços de limpeza urbana para remover os materiais deixados pela água e contribuir para a recuperação dos locais afetados.

A Prefeitura informou que os trabalhos contemplam os trechos previstos na programação e seguem ao longo desta terça-feira (27), com atuação nas avenidas Beira Rio, Alidor Pecorari e Jaime Pereira, além da rua do Porto.

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