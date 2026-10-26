Um veículo Peugeot ficou ilhado na avenida Alidor Pecorari após o transbordamento do Rio Piracicaba neste domingo (25). A água tomou conta do bolsão de estacionamento.

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Segundo populares, o veículo estava estacionando no local antes da cheia chegar. Quando viu, já era tarde - a água avançou com tudo.