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EM PIRACICABA

Desespero: Carro quase é engolido no transbordamento do rio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Danilo Teles/TV Metropolitana
A situação foi dramática na Rua do Porto.
A situação foi dramática na Rua do Porto.

 Um veículo Peugeot ficou ilhado na avenida Alidor Pecorari após o transbordamento do Rio Piracicaba neste domingo (25). A água tomou conta do bolsão de estacionamento. 

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Segundo populares, o veículo estava estacionando no local antes da cheia chegar. Quando viu, já era tarde - a água avançou com tudo.

A situação é de alerta nesta segunda-feira (26), com o nível do rio alto e pontos de inundação na Rua do Porto, no Bongue, na avenida Abel Pereira e outros lugares.

A Defesa Civil monitora os locais alagados e atende os moradores.

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