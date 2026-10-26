O avanço do Rio Piracicaba surpreendeu frequentadores de um restaurante às margens do manancial e obrigou clientes a deixarem o deck às pressas. Imagens registraram o momento em que a água tomou parte do espaço utilizado pelos consumidores, em meio à elevação do nível do rio após as fortes chuvas na região.

A situação chamou a atenção para os riscos provocados pela subida rápida das águas, especialmente em estabelecimentos e áreas de lazer próximos às margens.

Rio Piracicaba atinge nível de extravasamento

No domingo (25), o Rio Piracicaba chegou ao nível de extravasamento na região da Rua do Porto. Diante do cenário, vias próximas foram interditadas para reduzir os riscos à população.