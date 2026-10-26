O avanço do Rio Piracicaba surpreendeu frequentadores de um restaurante às margens do manancial e obrigou clientes a deixarem o deck às pressas. Imagens registraram o momento em que a água tomou parte do espaço utilizado pelos consumidores, em meio à elevação do nível do rio após as fortes chuvas na região.
A situação chamou a atenção para os riscos provocados pela subida rápida das águas, especialmente em estabelecimentos e áreas de lazer próximos às margens.
Rio Piracicaba atinge nível de extravasamento
No domingo (25), o Rio Piracicaba chegou ao nível de extravasamento na região da Rua do Porto. Diante do cenário, vias próximas foram interditadas para reduzir os riscos à população.
A Defesa Civil também orientou moradores e visitantes a evitarem áreas alagadas e respeitarem os bloqueios implantados. A elevação do rio exige atenção redobrada, principalmente em locais frequentemente utilizados para passeios, refeições e atividades de lazer.
Chuvas aumentam o risco de alagamentos
O episódio reforça a necessidade de acompanhar os comunicados dos órgãos oficiais durante períodos de chuva intensa. O nível dos rios pode subir em pouco tempo, colocando em perigo pessoas que permanecem próximas às margens.
A recomendação é não atravessar trechos alagados, não ultrapassar áreas interditadas e deixar imediatamente locais atingidos pelo avanço da água. Em situações de risco, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.