A noite deste domingo (25) foi marcada pela concentração de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, em Piracicaba. Os militantes se reuniram na região para comemorar a vitória do petista, reeleito presidente do Brasil após a disputa do segundo turno das eleições.

Mesmo com parte do Largo dos Pescadores alagada, a presença dos apoiadores não foi impedida. O acúmulo de água na área ocorreu após a chuva registrada na noite de sábado (24), que atingiu a cidade e deixou trechos do local cobertos. Ainda assim, com vozes ecoando 'democracia', os manifestantes compareceram ao ponto de encontro e ocuparam as ruas.

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