A noite deste domingo (25) foi marcada pela concentração de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto, em Piracicaba. Os militantes se reuniram na região para comemorar a vitória do petista, reeleito presidente do Brasil após a disputa do segundo turno das eleições.
Mesmo com parte do Largo dos Pescadores alagada, a presença dos apoiadores não foi impedida. O acúmulo de água na área ocorreu após a chuva registrada na noite de sábado (24), que atingiu a cidade e deixou trechos do local cobertos. Ainda assim, com vozes ecoando 'democracia', os manifestantes compareceram ao ponto de encontro e ocuparam as ruas.
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A movimentação não ficou restrita ao largo. As vias próximas também receberam os apoiadores, que se reuniram para celebrar o resultado das urnas. A concentração transformou a região da Rua do Porto em ponto de encontro de militantes ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT).
A chuva registrada na véspera deixou marcas na área, mas não impediu que os participantes fossem ao local. Parte do espaço, utilizado para encontros e atividades na região, permaneceu com pontos de alagamento durante a concentração deste domingo.
Lula vence o segundo turno das eleições
Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez, após vencer Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022. O candidato do PT recebeu 50,90% dos votos válidos no resultado oficial, totalizando 60.345.999 votos.
A disputa mobilizou eleitores em diferentes cidades do país, com manifestações e comemorações após a divulgação do resultado. Em Piracicaba, o Largo dos Pescadores e as ruas próximas foram o ponto de encontro dos apoiadores de Lula na noite de domingo.
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